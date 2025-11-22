近藤千尋「多めのおかず」色彩豊かな手料理披露「食欲そそる」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/11/22】モデルの近藤千尋が11月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、反響が集まっている。
【写真】35歳3児の母モデル「豪華」おかずたっぷり夕食
近藤は「パパと食べれるから今日は多めのおかず」と、夫であるお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と食卓を囲むことを報告。写真ではピーマンの肉詰めやゆで卵、厚揚げを炒めたものなど色とりどりでボリュームのある料理が並べられている。
この投稿に「豪華」「温かい家族の食卓」「食欲そそる」「おかず多い理由が可愛すぎる（笑）」「栄養満点ご飯」「料理上手」「レシピ真似したい」などとコメントが寄せられている。近藤は、太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆近藤千尋、夕飯メニューを披露
◆近藤千尋の投稿に反響
