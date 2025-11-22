ポールスターの価値観に基づく進化

ポールスターは中国の吉利集団の傘下であり、ボルボと技術やプラットフォームを共有しているが、一部の子会社よりも高い独立性と自律性を持つ。小規模なチームと、小規模ながら拡大中のラインナップを背景に、レーマーズ氏は将来のデザインを構想する上で「明確さが鍵」になると語る。デザイナーが企業に飛び込み、即座に自らの色を出すのは容易かもしれないが、彼は革命を計画していない。

「アウディを辞めた後、ブランドについて考えながら休職期間を過ごしました。最初に考えたのは、デザインに革命を起こすのは良くないということでした。ブランドがまだ若すぎるからです」



まもなく発売予定の旗艦モデ『ポールスター5』

「革命を起こしたいわけではありません。ポールスターの価値観に基づいた大胆な進化を遂げたい。これは間違いなく大きな挑戦です。ブランド認知度はまだ成長段階にあるため、既存のデザイン言語を基盤に構築しなければなりません」

休暇で庭の手入れに励む間、レーマーズ氏は「性能というテーマも常に念頭に置いていました」と語る。性能はポールスターも常に重視してきた価値観の1つだが、今後はさらに強化されるという。「ボルボとの差別化を図り、独自の立場を確立する手段なのです」

「着任当初はブランドチームと緊密に連携し、ブランドを研ぎ澄ますことに注力しました。そうしてポールスターの価値観として、デザイン、性能、持続可能性というものを明確に定義しました」

「そして今、何をするにもこの価値観に沿っています。これは現実的に考えなければならないことです。例えば技術面では、あらゆる技術をクルマに詰め込むこともできますが、そうすると『何のために存在するのか？』という問題が生じます。ですから、今は価値観に基づいて意思決定を行っています。デザイン重視か？ パフォーマンス志向か？ サステナビリティか？ そうすることで物事はより明確で単純になります」

過度に攻撃的なデザインは望まない

次に発売されるモデルは、スーパーセダン『5』だ。ポルシェ・タイカンのライバルで、すでに量産モデルが公開されている。レーマーズ氏が初めて主導したコンパクトSUV『7』の発売は2028年まで待たねばならない。だが、彼はすでにいくつかのヒントを示している。

「トーマス（・インゲンラート前CEO）はデザイナーだったので、すべてにおいてデザインと持続可能性に焦点が当てられていました。パフォーマンスは少し隠されていたんです。ポールスター5は幸運な存在です。真のフラッグシップカーであり、最高のパフォーマンスを表現しています。7もその影響を受けます」



過度にアグレッシブな外観を避け、先進的で高性能なイメージを打ち出している。（画像はポールスター5）

その性能をエクステリアデザインで伝えるため、今後のモデルは「より水平基調で、よりダイナミック」になるという。「特にSUVでは、より低く、より滑らかになります」

現代のデザインの潮流の1つに、クルマを攻撃的に見せるというものがあるが、レーマーズ氏はこれに追随するつもりはない。「クルマは超魅力的に見せなければならず、人を怖がらせてはいけません。最近、自動車メーカーは『俺がここにいるぞ』と叫ぶようなデザインを流行らせていますが、ポールスターはそれを望みません。過度に攻撃的な見た目にすべきではありません。野心的ではあっても、攻撃的ではないのです。そんなものはスウェーデンに合わないと思いますし、ポールスターは真にスウェーデンのパフォーマンスブランドらしい姿であるべきです」

代わりに、進歩的なデザインに焦点を当てる。「友好的に見せる必要はありませんが、人を怖がらせてはいけません。進歩的であると、人を怖がらせることもありますが、『おお、UFOみたいでかっこいい』と思わせることもあります。わたしが求めているのは後者です」

収益を上げるためにすべきこと

インテリアに関しては、ほとんど変化はなさそうだ。「持続可能でモダンな素材という点では、すでに業界のベンチマークとなっています。そして、このクリーンなスカンジナビアン・ルックは至る所で模倣されてきました」

しかし、ドライバー重視の設計として物理ボタンの拡充が行われるという。



すっきりとした『ポールスター4』のインテリア

レーマーズ氏はまた、ダッシュボードのデザインについて、中央配置のメインタッチスクリーンからドライバー志向のレイアウトへ移行すると述べた。同時に、モノクロから鮮やかな多彩色へ切り替える可能性もある。「エモーショナルで、非常にスカンジナビア的な雰囲気」を目指しているという。

彼のデザインアプローチは革命的というより漸進的だが、自身の新しい役職には興奮を隠せない。ポールスターが「厳しい」時期にあることは認識しつつも、将来には大きな可能性を感じている。

「アイデアは豊富にありますが、ポールスターは小規模ブランドです。今は収益拡大が急務です。成長を目指すからこそ、クロスオーバーSUVの7を投入することにしました。ただ、現在のラインナップの多様性にはとても満足しています」

「ポールスター5をフラッグシップモデルに据えられるのは素晴らしいことです。他ブランドにこれほどの存在感を持つクルマはあるでしょうか？ ポールスター7を購入するということは、同時に5の一部を手に入れることにもなります。これが今後の強みです」