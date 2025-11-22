ブランドの在り方を体現するカタチ

デザインはどの自動車メーカーにとっても重要だが、ポールスターにおいてはDNAに深く刻み込まれている。ポールスターは、ボルボのコンセプトカーをきっかけに誕生したスウェーデンのブランドだ。デザインへのこだわりは極めて強く、当時のボルボのデザイン責任者トーマス・インゲンラート氏がCEOに抜擢されたほどである。

【画像】無駄のない洗練されたデザインが光る高級電動SUV【ポールスター4とポールスター3を詳しく見る】 全38枚

ポールスターの歴史はまだ浅いが、他の新興EVブランドの中でも一際強い存在感を放っている。その魅力は、洗練されたデザイン言語、無駄を削ぎ落としたライン、最小限のカラーパレット、そしてスカンジナビア風のクールさにある。ポールスターの運転感覚を知らない人でも、その外観はなんとなくイメージできるのではないだろうか。



ポールスターはデザインと走行性能を重視したスウェーデンのブランドだ。

つまり、ポールスターにおけるデザイン責任者の役割は、他の自動車メーカーよりも重く大きいのだ。1月にマクシミリアン・ミッソーニ氏の後任として同職に就いたフィリップ・レーマーズ氏には、高い期待が寄せられている。

「ポールスターはデザイン主導の企業です」とレーマーズ氏は語る。「前CEOはデザイナーで、会社の多くがデザインを中心に構築されています。それがこの役職に惹かれた理由です。機敏で新鮮、エモーショナルなブランドなので、自分に合っていると思います」

就任初日に感じたドイツ企業との「違い」

現在46歳のレーマーズ氏は、これまでのキャリアの大半をフォルクスワーゲン・グループで過ごしてきた。ゴルフMk7やパサートなどの開発にも携わっている。直近の10年間はアウディに在籍し、エクステリア担当として、デザイン責任者マルク・リヒテ氏とは緊密な協力関係にあった。

しかし、リヒテ氏は退任し、マッシモ・フラシェラ氏が新たにアウディのデザイン責任者として着任することになった。そうした人事異動の最中、レーマーズ氏のもとへポールスターからオファーが舞い込んだという。「残留することもできた」が、「チャンスを掴むべき瞬間は必ず訪れる」と移籍を決めた。



VWグループ出身のレーマーズ氏は、アウディのデザインにも長く携わっていた。

ポールスターとアウディはどちらも「プレミアムパフォーマンス」ブランドだが、両社には「大きな違い」があるという。歴史的には、アウディのルーツは1885年に遡る一方、ポールスターは2017年に設立されたばかりだ。国民性も異なる。「文化も違うし、スウェーデンという国自体が異なります。国の違いは、社内の文化や連携にも影響します。それが難しいところでもであり、良い変化でもあります」

今年1月の就任初日には、ドイツ・インゴルシュタットのアウディ本社とスウェーデン・ヨーテボリにあるポールスター本社の違いをはっきりと認識した。「吹雪の真っ只中に到着して『なんてこった、全然違うな』と思いましたよ」と彼は笑う。「でも、その日からとても良かった。家族は2か月前に移住して、すっかり落ち着いてきました」

スウェーデンの冬に慣れるだけでなく、両社の規模の違いにも適応している。「チームははるかに小さい。アウディでは、エクステリアデザインだけで150人もいました。ポールスターでは、デザインチーム全体で61人です」

「規模はかなり小さいですが、適切な人材がいれば悪いことではありません。より機敏に動けるので良いことです。ただし、規模を縮小すべきだとは思いません。ポールスターは成長中で、新たなセグメントに進出しているブランドだからです」

若い北欧ブランドが迎える変革期

長い歴史を持つブランドから、ほとんど歴史のないブランドへ移ったことで、レーマーズ氏は新たな課題に直面している。アウディやメルセデス・ベンツといった企業は、EV時代へ進む中で、デザインの伝統を維持することに苦戦してきた。

しかし、レーマーズ氏は、豊かな歴史を持たないブランドで成功を目指すことの方が難しいと語る。「100年の歴史を持つメーカーなら、これまで顧客に支持されてきたDNA要素を活用できます」



リアウィンドウレスのデザインが特徴の『ポールスター4』

ポールスターは成長を続けているが、EV需要の成長が鈍化する中、EV専業ブランドである影響を受け、ここ数年の販売動向は不安定だ。株価も下落し、インゲンラートCEOの退任を招いた。その後、業界ベテランのマイケル・ロシェラー氏が新CEOに就任し、ブランド構築より販売拡大に焦点を当てた新たな方針を打ち出した。

「アウディで変革期のブランドを経験した後、同じく変革の最中にあるブランドに移ったんです」と語るレーマーズ氏は、大企業での経験が将来の販売拡大とラインナップ拡充に役立つと確信している。「フォルクスワーゲン・グループでは小型車、大型車、SUV、スポーツカーなどの開発に携わりましたが、自由なアーティストだったわけではありません。与えられた条件で最善を尽くす術を学んだのです」

「この経験はポールスターにとってプラスになるでしょう。今は正しい選択をしなければなりません。すべてを網羅する余裕はないので、適所に妥協点を見出す必要があります。これは大企業で働くことで学べるものです」

（翻訳者注：この記事は「後編」に続きます。）