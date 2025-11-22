µÈÌî²È¤¬ËÜµ¤¤Î¥é¡¼¥á¥ó»ö¶ÈÅ¸³«¡¢Äó¶¡¿©¿ôÀ¤³¦No.1¤òÌÜ»Ø¤¹ÀïÎ¬¤È¤Ï
11·î13Æü¡¢³ô¼°²ñ¼ÒµÈÌî²È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢µÈÌî²ÈHD¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¥é¥á¥¥ÎÌ¤Íè³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¾å³¤¤Ë³¤³°°ì¹æÅ¹¡ÖßêÌÌ¥Î²° ¾å³¤ÆîµþÅìÏ©Êâ¹Ô³¹Å¹¡Ê¥¥é¥á¥¥Î¥È¥ê ¥·¥ã¥ó¥Ï¥¤¥Ê¥ó¥¥ó¥Ò¥¬¥·¥í¥Û¥³¥¦¥¬¥¤¥Æ¥ó¡¢°Ê²¼¥¥é¥á¥¥Î¥È¥ê¡Ë¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÌî²ÈHD¤ÎÀ®À¥¼ÒÄ¹¤¬Êü¤Ã¤¿¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¥é¡¼¥á¥ó¤òÈÎÇä¤¹¤ë³°¿©¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¥é¡¼¥á¥ó»ö¶È¤Î¸½ºßÃÏ¤òÆ±¼Ò¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÂè3¤Î»ö¶È¥É¥á¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥ó»ö¶È
2025Ç¯5·î¤è¤êÅö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÏÀ®À¥¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ÂÎÀ©¤ÇÆ±·î·Ç¤²¤¿Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥é¡¼¥á¥ó»ö¶È¤òÀ®Ä¹»ö¶È¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÌî²ÈHD¤Ï¡¢2016Ç¯9·î¤Ë¤»¤¿¤¬²°¡¢2019Ç¯5·î¤Ë¥¦¥£¥º¥ê¥ó¥¯¡¢2024Ç¯5·î¤ËÊõ»º¶È¡ÊÀ½Â¤¡Ë¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¥¥é¥á¥¥ÎÌ¤Íè¤ò»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2019Ç¯¤Ë¤»¤¿¤¬²°¤¬Á´ÎÏ¤Î¸µ¤ò»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µÈÌî²ÈHD»±²¼¤Î¥é¡¼¥á¥ó²ñ¼Ò¤Ï¹ç·×5´ë¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃÎ¸«¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò½¸·ë¡¦Í»¹ç¤µ¤»¤Æ´ðÈ×¤ä»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢³¤³°¡¦¹ñÆâ¤È¤â»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢»ö¶È³ÈÂç¤Î´Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥é¡¼¥á¥ó»ö¶È¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¿©ºà¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡¦À½Â¤²Ã¹©¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦Êõ»º¶È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¿¦¿Íµ»¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤È¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹âÉÊ¼Á¤Ë°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿ºÌ¤Ê´ë¶È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶¯¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤¬Í¤¹¤ë¿©ºàÄ´Ã£¡¦À½Â¤²Ã¹©¡¦Å¹ÊÞ±¿±Ä¡¦Êª·ï³«È¯¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÎ¸«¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¶¯¸Ç¤Ê´ðÈ×¤ò·ÁÀ®¤·¡¢³Æ¥¨¥ê¥¢¡¿¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÅ¬¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Î½ÐÅ¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü³¤³°Å¸³«
³Æ¥é¡¼¥á¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³¤³°Å¸³«¥¨¥ê¥¢¡Ê2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë¤Ï¡¢¤»¤¿¤¬²°¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡¦´Ú¹ñ¡¢¤Ð¤ê嗎¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¹á¹Á¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¢É÷±À´Ý¤¬¹á¹Á¡¢¤Ö¤Á¤È¤ó¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÅÊ£¤ò½ü¤¯¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢´Ú¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¹á¹Á¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¹ç·×9¤«¹ñ¤ÇÅ¹ÊÞÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯10·îËö»þÅÀ¤Ç125Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨¤»¤¿¤¬²°21Å¹ÊÞ¡¢Á´ÎÏ¤Î¸µ9Å¹ÊÞ¡¢¥¦¥£¥º¥ê¥ó¥¯72Å¹ÊÞ¡¢¥¥é¥á¥¥ÎÌ¤Íè23Å¹ÊÞ¡Ë
¤Ê¤ª¡¢¥é¡¼¥á¥ó¿©ºà¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦Êõ»º¶È¤Î¹©¾ì¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¿¥¤¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å³¤¤Î¥¥é¥á¥¥Î¥È¥ê¤ÏÄ¾±ÄÅ¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¡¼¥á¥ó»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë³¤³°Å¹ÊÞ¤ÏFCÅ¸³«¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢FC¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÃÎ¸«¡¦¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ë¥¦¥£¥º¥ê¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë³¤³°Å¹ÊÞ¤Î³ä¹ç¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥¤Ð¤ê嗎 ¥¨¥Ç¥£¥ó¥Ð¥é ¥³¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥ÈÅ¹¤ÎÍÍ»Ò
¡ü³¤³°»Ô¾ì¸þ¤±¤ÎÈùÄ´À°
º£·î¿Ê½Ð¤·¤¿¥¥é¥á¥¥Î¥È¥ê¤ÏÌÍ¤Ë¤Ï¸½ÃÏ»º¤Î¾®Çþ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜÆ±ÍÍ¤Ë³ú¤à¤Û¤É¤Ë¹¤¬¤ë¾®Çþ¤Î¹á¤ê¤È»Ý¤ß¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¼«²ÈÀ½ÌÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤ÏÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¡Ößê鸡Çò汤ÙÇÌÌ¡Ê·ÜÇòÅò¤é¡¼¤á¤ó¡Ë39¸µ¡×¡Ößê¡¦µþÅÔÙÂÌÌ¡ÊÂæÏÑ¤Þ¤¼¤½¤Ð¡Ë40¸µ¡×¤È¤·¡¢²Á³Ê¤ÏÆüËÜ¤è¤ê¤â¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºò½©¤ËÅö¼Ò½é¤Î²¤½£¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¼óÅÔ¥¨¥Ç¥£¥ó¥Ð¥é¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¥¦¥£¥º¥ê¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë¤Ð¤ê嗎¡ÊÄ¾±Ä¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¤È¤ó¤³¤Ä·Ü¥¬¥é¾ßÌý¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡ÖAJITAMA-UMA¡ÊÌ£¶Ì嗎¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ½Â¤¤·¤¿¥¹¡¼¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸½ÃÏ¤ÇºÇ½ªÅª¤Ê»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ´°À®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤¿Ì£¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢²¤½£¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯5·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ø½ÐÅ¹¤·¤¿¤»¤¿¤¬²°¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬ÆüËÜ¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¤é¡¼¤á¤ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤ë¤¬¤ªÅ¹ÊÞ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËºÆ¸½¤·¡¢ÌÍ¤ÏÅ¹ÆâÀ½ÌÍ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¡ÖßêÌÌ¥Î²° ¾å³¤ÆîµþÅìÏ©Êâ¹Ô³¹Å¹¡×ßê鸡Çò汤ÙÇÌÌ¡Ê·ÜÇòÅò¤é¡¼¤á¤ó¡Ë
***
2029Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡ÖÇä¾å¹â400²¯±ß¡×¡ÖÅ¹ÊÞ¿ô500Å¹ÊÞ¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢2034Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡Ö¥é¡¼¥á¥óÄó¶¡¿©¿ôÀ¤³¦No.1¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¼Ò¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÌÜÉ¸Ã£À®¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤âÆ±¼Ò¤Î¥é¡¼¥á¥ó»ö¶È¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁüÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒµÈÌî²È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
(¼¹É®¼Ô: 6PAC)