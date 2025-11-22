Photo: 小原啓樹

最高の床スベ生活、始めてみませんか？

僕はガジェットライターという仕事柄、各種プロダクトの購入相談を受けることが少なくありませんが、近年特に「これってどのへんがすごいの？」と質問されることが増えたジャンルがあるんです。

それが、ロボット掃除機。

ロボット掃除機は毎年のように新製品が登場し、進化を続けています。価格も手頃になりつつあり、現実的に購入を考える人が増えてきているみたいですね。

で、僕がロボット掃除機の相談を受けた時にマストで伝えていることがあります。「“水拭き”はローラーモップにすべし」です。

え？ 具体的に製品と共に教えてほしいって？

Photo: 小原啓樹

では僕が最近注目している「Eufy Robot Vacuum Omni E25」を例に…

ローラーモップの素晴らしさをゴシゴシと紹介していきましょう！

拭き掃除は圧力が決め手

Photo: 小原啓樹

「Eufy Robot Vacuum Omni E25」は、2025年8月にAnker（アンカー）から登場したロボット掃除機。Ankerは数多くのロボット掃除機を手掛けていますが、本機はフラッグシップに君臨する全部盛りな一台です。

吸引から水拭き、ゴミ収集までこなすオールインワンモデルですね。

Photo: 小原啓樹

水拭きはもちろんローラーモップ。ローラーモップは、円盤型モップに比べて床に対して荷重＝圧力をかけやすいのが特徴です。

Photo: 小原啓樹

「Eufy Robot Vacuum Omni E25」は約1.5kgの加圧ができるから、こびりついた皮脂などの汚れにも強いんです。皆さんも水拭きするときは体重をかけますよね？

約29cmと幅広なのも特徴。ぎゅっと圧力をかけながら、広いスペースを一気に拭き掃除してくれます。

もう一つ、水拭きしながらモップを洗浄できるのも特徴。モップの汚れを引きずって拡げてしまうのを防げます。仕組みは下のGIFをご覧ください。これは本当にエライ。

GIF: Anker 本体内部のタンクの浄水で、拭いたそばからモップを洗浄するので汚れが拡がりません

たかが水拭き、されど水拭き。ローラーモップ型と円盤型を比べると拭き跡の綺麗さが違うし、汚水タンクの汚れの量も差があります。それだけ汚れを拭き取っているということ。

フラッグシップだから、吸引もマッピングも完璧

Photo: 小原啓樹

「Eufy Robot Vacuum Omni E25」は、水拭きだけでなく吸引力も申し分なし。最大20000Paの高い吸引力で、カーペットの奥に潜り込んだ微細なゴミも吸い上げます。ちなみにローラーモップはカーペットを掃除する際は自動でリフトアップされるのでご安心を。

Photo: 小原啓樹

また、ホコリが溜まりがちな部屋の角を検知すると、サイドブラシが伸縮。この「CornerRover™ アーム」にかかれば、部屋の角に逃げ込んだホコリたちも一網打尽です。

あとロボット掃除機購入の相談で多いのが「うち、床に物が多いんだけど…」といった相談なんですが、こちらも抜かりなし。

GIF: Anker

独自の「AI.See™ システム」が、スリッパやおもちゃなどの障害物を200種類以上から判断し、的確に回避してくれます。お部屋の間取りが特殊であっても、「iPath™ レーザー・ナビゲーションシステム」がリアルタイムに部屋を認識し、マッピングしてくれますよ。

Photo: 小原啓樹

お掃除が終わったら、ステーションで自動的にゴミ収集。モップ洗浄、温風乾燥、洗剤の自動投入だけでなく、回転ブラシを中央で分割して吸引することで、毛がらみも解消してくれます。この毛がらみ解消の仕組み、GIFで見ると分かりやすいかと。

GIF: Anker

ブラシの両端に毛がらみが残らないシステム。めちゃよくできてます。

コスパと機能を両立させた稀有なモデル

Photo: Anker

「Eufy Robot Vacuum Omni E25」はブラックとホワイトの2色展開。ローラーモップ搭載モデルというだけで推せるのですが、吸引＋水拭きから自動洗浄、そのほか高スペックな機能を持ちながら、定価が14万9,900円でコストパフォーマンスに優れる点も強調しておきたいです。うん、人にすすめやすい。

より手頃、でも機能面も諦めたくない人へ

とはいえ「初めてのロボット掃除機なので、もう少し手頃なところから始めたい」と、そんなニーズもあることでしょう。というわけで他のオススメも紹介させてください。

Photo: Anker

「Eufy X10 Pro Omni」は、9万9,990円と10万円を切る価格でありながら全自動を実現したモデル。吸引、水拭き（円盤型モップ）、自動ゴミ収集など、こちらも床掃除を一手に任せられる優等生です。この価格で、温風乾燥、障害物回避機能、毛がらみ除去ブラシを搭載しているのはアツい。

え、水拭きはいらないからもっと手頃なモデルが欲しい？ ならばコレでしょう。

Photo: Anker

「Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10」、こちらはなんと2万9,990円と3万円切り。ステーションも自動ゴミ収集機能を搭載しているし、水拭き不要ならおすすめできます。ステーションがコンパクトなのは他モデルにない魅力ですね。

耳寄りすぎるセール情報 ここで耳寄りな情報。2025年12月1日まで開催されている「ブラックフライデー」で、「Eufy Robot Vacuum Omni E25」が89,790円 （税込）※40%OFFに値下げされています！ ただでさえコスパがいいのに10万円切りってマジ？ ローラーモップ式ってフラッグシップ機能の中でも高価な部類なんですけど、それがここまで安いのは衝撃的だ。 併せて、「Eufy X10 Pro Omni」は63,990円（税込）※36%OFFに、「Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10」は24,990円（税込）※17%OFFに値下げされています。このチャンスはちょっと逃せないですね。 ※表示価格よりさらにお得になる可能性があります。詳細は製品ページでご確認ください。 Ankerのロボット掃除機ラインナップ＆詳細はこちら Ankerのロボット掃除機ラインナップ＆詳細はこちら

公式ストアではクーポンでさらに1,000円OFF もう一つ耳寄りな情報。Anker Japan 公式オンラインストア／Anker Japan 公式アプリにて使えるギズモード読者限定クーポンを用意していただきました！ セール価格からさらに1,000円OFFになります。 クーポンコード：GIZMODO_1000OFF 使用期間：2025年11月21日〜12月1日23:59 今回ご紹介した3モデル「Eufy Robot Vacuum Omni E25」「Eufy X10 Pro Omni」「Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10」が対象です。

という感じでおすすめのロボット掃除機を紹介してきました。ローラーモップ搭載の「Eufy Robot Vacuum Omni E25」がイチオシですが、予算に応じて選べるその他2モデルも自信を持っておすすめできます。さぁどれにしますか？

Ankerのロボット掃除機ラインナップ＆詳細はこちら

Source: Anker