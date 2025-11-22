セ・リーグ優勝を果たした阪神の優勝パレードが22日、大阪のメインストリート・御堂筋で行われ、熱心な虎ファンがV戦士を祝福した。

球団創設90周年の今季、阪神は藤川球児新監督の下、9月7日に史上最速でリーグ優勝を果たした。2位以下に13ゲーム差をつける圧勝劇。だが、2年ぶりの日本一を目指した日本シリーズではパ・リーグ覇者のソフトバンクに初戦勝利の後、4連敗と完敗。3度目の日本一を逃した。

パレードのスタート地点となった大阪メトロ淀屋橋駅周辺には、始発が到着する午前5時15分より早くからファンが集結。仮柵を設置する業者を横目に、「いいポジションを獲りたい」と沿道の脇で待機。神戸市から来た親子連れは「昨夜から近くに宿泊。朝4時に起きました」。2人とも森下翔太外野手の大ファン。「来年はもっと活躍するでしょう。ジャパンでも頑張って」とエールを贈っていた。

京都・宇治市から訪れた公務員の加藤知久さん（33）、有咲さん（30）夫妻は1歳の女児を連れて観戦。知久さんは父親の影響で生まれた時から阪神ファン歴33年。セ・リーグ優勝を喜びながら「日本シリーズは残念。接戦が多かったけど、得点力が低かった。大山選手は調子がよくなかった。巡り合わせ」と分析した。来季については「投手陣は全く心配していない。打倒ソフトバンク。クリーンアップの3人にもっと頑張ってもらいたい」と日本一奪回を期待していた。

宇和島市から訪れた税理士の沢本陽一さん（56）は同級生の本多晴一さん（56）と御堂筋の本町付近でパレードを見届けた。今季は甲子園、松山でスタンド観戦。「投手力は安定していた」とリーグ優勝を分析。一方、日本シリーズでの4連敗V逸には第2戦先発で2回途中7失点KOされたデュプランティエを挙げ「あの試合で流れが悪くなった」と指摘した。来季については「1強5弱で、8月には優勝が決まるんじゃないかな？ソフトバンクを倒さないと。難しいかも。接戦続きだったけど、力の差は感じた。とにかく打つ方を頑張らんと」とチームの奮起を期待していた。

前回23年、38年ぶりに日本一となった際には、オリックスとのWパレードで大阪、神戸計100万人を動員。阪神ファンも大阪で35万人、神戸で30万人が集結した。03年11月の優勝時は降雨の中、大阪40万人、神戸25万人の計65万人が集まった。