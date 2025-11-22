プロ野球セントラル・リーグを２年ぶりに制した阪神タイガースの優勝記念パレードが２２日午前、大阪市街地で行われ、選手とファンが喜びを分かち合った。

パレードの会場は、日本一に輝いた２０２３年と同じ「御堂筋」。バス３台に分乗した選手らは午前１１時１０分頃、「六甲おろし」に合わせて大阪メトロ淀屋橋駅付近から出発した。沿道に詰めかけたファンから「おめでとう」「ありがとう」などと声をかけられ、心斎橋駅近くの終点まで秋晴れの１・７キロを約３０分かけて進んだ。

藤川球児監督（４５）の出身地・高知市で１０日に行われたパレードも見に行ったという高松市の会社員男性（６１）は「現役時代から真っ向勝負をする藤川監督を応援してきた。監督就任１年目でリーグ優勝を成し遂げるなんて本当にうれしい。ねぎらいと感謝を伝えたい一心で、駆けつけました」と笑顔を見せた。

自宅を午前６時に出てパレードを見届けた和歌山県印南町の会社員男性（２３）は「日本シリーズでは下位打線が打てずに敗れたので、来年は前川右京選手ら若手に活躍してもらい、日本一になってほしい」と話した。