マックスマーラの象徴“キャメル”を体感。名品コートや限定アイテムが揃うイベント

創業当初から受け継がれる“キャメル”の美学を軸に、マックスマーラが特別なポップアップストア“THE CAMEL, timeless”を表参道で開催。ブランドを象徴する名品コート「リュドミラ」や「101801」をはじめ、テディベア素材のジレ、ミトン、イヤーマフなど、上質な素材と普遍的なエレガンスが息づくラインアップが登場します。限定アイテムも揃い、キャメルの奥深い魅力を五感で楽しめます♪

ポップアップストアには、ブランドを代表する「リュドミラ コート」（\1,035,100）、精巧な仕立てで人気の「101801 コート」（\625,900）。

そしてスタイリッシュな「オリンピアコート」（\534,600）など、タイムレスな名品がラインアップ。

テディベア素材を使用した「テディベアジレ」（\371,800）や「テディベアイヤーマフ」（\50,600）、「テディベアミディアムバッグ」（\228,800）。

そして「テディベアミトン」（\50,600）といった限定製品も登場。先行販売される「テディ・ストール」（\148,500）にも注目です。

東京・表参道を皮切りに全国で開催



“THE CAMEL, timeless”は、2025年11月21日(金)～30日(日)にOMOTESANDO CROSSING PARKでスタート。

以降、表参道店・青山店・銀座三丁目店のフラッグシップ3店舗や公式オンラインストアでも限定品が展開されます。

また全国の百貨店でも順次ポップアップが開催。銀座三越や日本橋三越本店、阪急うめだ本店など、場所ごとにラインアップが異なるため、巡って楽しむのもおすすめです。

“キャメル”が紡ぐエレガンスを体感して



マックスマーラの象徴である“キャメル”は、静かな強さと気品を備えた特別な存在。熟練のクラフツマンシップで仕立てられたアイテムの数々は、世代を超えて愛される理由を感じさせます。

今回のポップアップでは、そんなブランドの本質をリアルに体験できる貴重な機会に。名品コートから限定小物まで揃う空間で、自分だけのキャメルの魅力に触れてみてはいかがでしょうか♡