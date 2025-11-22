73歳・小柳ルミ子、健康をキープする自身の“生活ルーティン”を明かす 反響続々「すごい！」「勉強になりました」「見習って頑張ります！」
歌手・俳優の小柳ルミ子（73）が21日、自身のブログを更新。自身の健康を担っていると実感している“生活ルーティン”を紹介した。
【写真】「すごい！身体柔らかい！」“健康習慣”のストレッチでほぼ180度に開脚させる小柳ルミ子
小柳は、今月11日にインフルエンザに罹患。18日の投稿で「1週間の病状と孤独に耐え 今日からやっと社会復帰出来ます」と回復したことを報告していた。
そうしたなか、この日のブログでは「実は…インフルエンザに罹患した11日重たい物を持った瞬間ギクッ…!!!ギックリ腰になってしまったんです！」「何と何とこの私が73才にして 初めて【ギックリ腰】に！」と“さらなる災難”に見舞われていたことを明かした。
「生まれてこのかた 腰痛やギックリ腰に等なった事がありませんでした それは【自分ンちがジム】と長年やり続けて来たストレッチ＆柔軟＆筋トレの賜物だと自負しておりました」というが、「この2〜3週間は気力も体力もなく 何もする気になれずストレッチをサボっておりました」と小柳。人生で初めての出来事を「ショックでしたし大変でした！」と回顧した。
そして「ここで【ルミ子からの教訓！】ストレッチ＆柔軟＆筋トレがいかにいかに大切か！私は身をもって体験しました！そして私の健康体を作り上げて来たのは紛れもなくこの日々のトレーニングだと実感しました！」と話し、再開した日々のストレッチ風景の写真をアップ。小柳は座りながらほぼ180度に開脚させるなど、驚きの柔軟性を見せている。
最後には「皆さん！ギックリ腰や腰痛で苦しんでる方も多いかと思います 私の言う【ルミ子流ストレッチ】…是非是非 私の真似をしてやってみて下さい」と呼びかけ、「人生を楽しく生きる為にも若く健康な肉体を手に入れましょう！」と同年代の同志たちにメッセージを届けている。
ファンからは身体や体調を気遣うコメントが届けられたほか、小柳のストレッチ風景には「すごい！身体柔らかい！」「ルミ子さんしなやか過ぎる」「ストレッチ＆柔軟＆筋トレ!!!がいかにいかに大切か！勉強になりました」「是非とも身体に負担のないストレッチ方法を教えて下さい」「私も見習って頑張ります！」との反響が寄せられている。
