静岡県の「憧れのナンバープレート」ランキング！ 2位「静岡」「浜松」を抑えた1位は？【2025年調査】
澄んだ空気の中での長距離ドライブや帰省が増える季節です。 遠出の道中で見かけるとつい注目してしまうナンバープレートはありますか？
All About ニュース編集部は11月13〜14日、全国10〜70代の男女250人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、静岡県の「憧れのナンバープレート」を紹介します！
回答者からは「静岡県を代表する大都市のイメージでかっこいいからです」（60代男性／愛知県）、「『静岡』と表記されていると県を代表している感じがあり、わかりやすくて地域の魅力もストレートに伝わると思ったからです」（30代女性／富山県）、「静岡県在住だが、静岡ナンバーを付けたことがないため」（50代男性／静岡県）などのコメントがありました。
回答者からは「音楽とものづくりの街で活気があるイメージだから」（40代男性／静岡県）、「音楽とバイクの街として有名で、デザインもスタイリッシュだからです」（30代女性／東京都）、「浜名湖や餃子、茶畑など何かと観光地が多いから、あと語呂がかっこいい」（40代男性／三重県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「日本を代表する山なので、持っていると自慢できそうな気がします」（30代男性／富山県）、「やっぱり富士山はいい」（40代女性／岡山県）、「世界文化遺産である富士山の名前が入ることで、特別感やブランド力を感じる」（40代女性／愛知県）といった声がありました。
同率2位：静岡／34票同率2位は「静岡」でした。静岡市をはじめ、島田市、焼津市などを対象に交付されています。県名と同一であることから「わかりやすい」という回答者も多くいました。街の利便性と自然環境のバランスの良さが魅力です。
同率2位：浜松／34票同じく2位には「浜松」がランクイン。浜松市をはじめ、磐田市、袋井市などを対象に交付されています。浜松市は楽器やバイクメーカーが点在し、ものづくりの街として知られています。工業都市としてのイメージと地域ブランドが浸透していることから票を集めたようです。
1位：富士山／162票1位は「富士山」でした。御殿場市、富士宮市、富士市などを対象に交付されています。日本の象徴とも言える富士山の名を冠したご当地ナンバーで、そのインパクトと特別感は群を抜いているといえるかもしれません。世界文化遺産としての価値や、日本人にとっての精神的なシンボルであることも支持を集めた理由でしょう。
(文:綾乃岬)