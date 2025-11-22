「ケーキは黒？！」ママタレント、誕生日迎えた長女のパーティーショットを披露！ 「ママ7歳もおめでとう」
タレントの丸高愛実さんは11月20日、自身のInstagramを更新。誕生日を迎えた7歳長女のパーティーショットを披露しました。
【写真】丸高愛実、7歳長女の誕生日パーティーショット！
「ハッピーバースデー長女」丸高さんは「ハッピーバースデー長女」とつづり、3枚の写真を載せています。7歳の誕生日を迎えた長女の誕生日を祝うバースデーショットで、「ケーキは黒でイーブイフレンズ！？ が良い！！！ という難しい注文で私あわあわ…喜んでくれてよかった」と、星型の大きな黒いバースデーケーキを前に長女は満面の笑顔を見せています。さらに3枚目では、「プレゼントはシールが欲しいと言われてて シールを渡して大喜び笑」という念願のプレゼントに囲まれて大喜びするほほ笑ましい姿も。
この投稿にコメントでは「姫〜お誕生日おめでとう」と誕生日を祝福する声のほか、「愛実ちゃんもママ7歳おめでとうございます！」「喜びがこちらまで伝わってきて嬉しくなっちゃいました」「これからもインスタを通して成長を見守らせてください」「長男君のめんどういっぱいみてくれそう」との声が寄せられています。
親子リンクコーデ、ピクニック弁当の写真も！8日の投稿では、今回7歳の誕生日を迎えた長女、4歳の次女、1歳の長男の3人が仲良く手を繋いで歩く後ろ姿やピクニックを楽しむ姿を披露しています。レジャーシートの上で丸高さん手作りの色鮮やかなお弁当を広げ、次女が1歳の弟にバナナを食べさせている様子や赤いギンガムチェックでそろえた親子リンクコーディネート、長女がハマっているシール帳など、和やかな親子時間の様子が伝わってくる写真ばかりです。自身のInstagramでたびたび親子のお出かけショットなどを披露している丸高さん。今後も家族時間の投稿が楽しみですね！(文:福島 ゆき)
