¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤Æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ø
¡¡¸µÇÐÍ¥¤È¤ÎÎ¥º§¤«¤é4Ç¯¡Ä¡£47ºÐ¥â¥Ç¥ë¤Îà¶äºÂ¥Ç¡¼¥Èá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´°Á´¤Ë¥Î¥í¥±Åê¹Æ¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¾Ð¾Ð¡¡º£Æü¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Ç¶äºÂ¤ª¥Ç¡¼¥È¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¿¿»³·Ê»Ò¡£
¡¡¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¡¢dinner¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ªÅ¹¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥¹¤ò¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤³¤³¤Î¤ªÅ¹¡¢Á´¤Æ¤ÎÎÁÍý¤¬ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¤â¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤ª¸ß¤¤¤Î¿Æ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤¤¤Í¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ÈÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢½¼¼Â¤·¤¿1Æü¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÈþ¿Í¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤¬¥À¥ÀÏ³¤ì¡×¡ÖÈ±·¿¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿¿»³¤Ï14ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2012Ç¯¤Ë¸µÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼±É´ð¤µ¤ó(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤È·ëº§¤·Ä¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢21Ç¯¤ËËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¿¿»³¤Ï²áµî¤Ë¤â¡ÖÈà¡×¤ÈÉ½µ¤¹¤ë¿ÍÊª¤È¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢5·î¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÂ©»Ò¤È¡¢Èà¤È3¿Í¤ÇÍ·¤ÓÅÝ¤·¤¿Æü¡×¤ÈÄ¹ÃË¤È3¿Í¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£