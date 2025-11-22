24ºÐÇ¯²¼ÃËÀ¤ÈºÆº§¡¦Æ£¤¢¤ä»Ò¡Ê64¡Ë¡¢¡È¥É¥é¥´¥ó¥³¡¼¥Ç¡É¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¤¤Í¡ª¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¡Ê64¡Ë¤¬21Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¡È¥É¥é¥´¥ó¥³¡¼¥Ç¡É¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£¤¢¤ä»Ò¡¢Ç¯²¼É×¤È¤Î´¥ÇÕ¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¥É¥é¥´¥ó¥³¡¼¥Ç
¡¡2017Ç¯4·î9Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿Æ£¡£Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ï24ºÐÇ¯²¼¤À¤½¤¦¤Ç¡¢2025Ç¯3·î31Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö·ëº§8¼þÇ¯¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¿ÍÆ±»Î¤¬Ä¹¤¯À¸³è¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÀäÂÐÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢°ìÅÙ¤â¤±¤ó¤«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡Ê°¦Ç¤Î¡Ë¥Þ¥ë¥ª¥ì¤Á¤ã¤ó¤È²ÈÂ²4¿Í¤Ç¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´¥ÇÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢É×ÉØÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡ªÍÅ±ð¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÏÂÉþÈþ¿Í¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ç¤ÎÃåÊª»Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¹â¹»À¸¤°¤é¤¤¤Î¤ª¾î¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¤¹¤Í!!¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ã¤¤¤¿¡¢»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£¤¢¤ä»Ò¡¢¡È¥É¥é¥´¥ó¥³¡¼¥Ç¡É¤ò¸ø³«
¡¡11·î21Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢È¢º¬¤Î°²¥Î¸Ð¤Ë¤¢¤ë¡Ö¶åÆ¬Î¶¿À¼Ò¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¾å²¼¥É¥é¥´¥ó¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢»²ÇÒ¤¬º¤Æñ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜµÜ¤Ø ±ýÉü1»þ´Ö¤«¤±¤Æ»²ÇÒ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Î¶¤ÎÊÁ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤Ë¥Ü¥È¥à¥¹»Ñ¤Ç»²ÇÒ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥³¡¼¥Ç¤¬»÷¹ç¤¦±é²Î²Î¼ê¡×¡ÖÉáÃÊ¤È»Å»ö¤Î»þ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö¤¢¤ä¤Á¤ã¤ó²¿Ãå¤Æ¤â·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¼!!¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë