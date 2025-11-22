原日出子、IKEAで購入したアイテムで“クリスマスリース”を手作り「凄いアイデア」「センスいいなぁ」「上品でおしゃれ」
俳優の原日出子（66）が21日、自身のインスタグラムを更新。IKEAで購入したアイテムを使って作った、“オリジナル”クリスマスリースを披露した。
【写真】「凄いアイデア」「上品でおしゃれ」原日出子が“IKEAアイテム”で手作りしたクリスマスリース
原は「IKEAで シンプルなリースと 造花と LEDライトを買って クリスマスリースを組んでみました」と飾られた完成品を紹介。造花のハーフリースに、造花のブーケとライトを組み合わせて、ボリュームある装飾に仕上げている。
暖色系のライトが灯るリースに、「キラキラ光って とっても綺麗」と胸をときめかせ、「自分でもよくできたなぁ〜と思うのですが… どうでしょう？」と満足そうにつづった。
センスあふれる原の手作りリースに、「センスいいなぁ〜」「凄いアイデア」「上品でおしゃれで綺麗」「とても器用で羨ましいです 豪華で綺麗なリースですね」「教えていただきたいです〜」など、称賛の声が多く寄せられている。
【写真】「凄いアイデア」「上品でおしゃれ」原日出子が“IKEAアイテム”で手作りしたクリスマスリース
原は「IKEAで シンプルなリースと 造花と LEDライトを買って クリスマスリースを組んでみました」と飾られた完成品を紹介。造花のハーフリースに、造花のブーケとライトを組み合わせて、ボリュームある装飾に仕上げている。
暖色系のライトが灯るリースに、「キラキラ光って とっても綺麗」と胸をときめかせ、「自分でもよくできたなぁ〜と思うのですが… どうでしょう？」と満足そうにつづった。
センスあふれる原の手作りリースに、「センスいいなぁ〜」「凄いアイデア」「上品でおしゃれで綺麗」「とても器用で羨ましいです 豪華で綺麗なリースですね」「教えていただきたいです〜」など、称賛の声が多く寄せられている。