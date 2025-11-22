原日出子　※2020年撮影（C）ORICON NewS inc.

　俳優の原日出子（66）が21日、自身のインスタグラムを更新。IKEAで購入したアイテムを使って作った、“オリジナル”クリスマスリースを披露した。

【写真】「凄いアイデア」「上品でおしゃれ」原日出子が“IKEAアイテム”で手作りしたクリスマスリース

　原は「IKEAで シンプルなリースと 造花と LEDライトを買って クリスマスリースを組んでみました」と飾られた完成品を紹介。造花のハーフリースに、造花のブーケとライトを組み合わせて、ボリュームある装飾に仕上げている。

　暖色系のライトが灯るリースに、「キラキラ光って とっても綺麗」と胸をときめかせ、「自分でもよくできたなぁ〜と思うのですが… どうでしょう？」と満足そうにつづった。

　センスあふれる原の手作りリースに、「センスいいなぁ〜」「凄いアイデア」「上品でおしゃれで綺麗」「とても器用で羨ましいです 豪華で綺麗なリースですね」「教えていただきたいです〜」など、称賛の声が多く寄せられている。