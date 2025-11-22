ドラマ「教師びんびん物語」でブレイクした俳優・野村宏伸（60）は 俳優業の傍らで飲食店のシェフを務めている。一家離散・月収6000万円・離婚・借金1億円など波乱万丈な人生を歩むベテラン俳優の“第二の人生”に密着した。

【映像】月収6000万円時代の野村宏伸&売却した2.4億円の家

多くのオフィスが建ち並び、早稲田大学も近い東京・高田馬場。働き盛りのビジネスパーソンや学生たちで賑わうこの街の“胃袋”ともいえる「さかえ商店街」。その一角に、野村が働く老舗居酒屋「ひさご」がある。

野村「消費するものが多いからおしぼりを補充したり。お肉も手配とかも大変」

1987年創業の「ひさご」は、野村が長年常連として通っていた店だ。店主の高齢化にともない、野村は2025年2月から友人とともにこの店を受け継ぎ、経営していくことになった。

野村「前から、飲食とか居酒屋をやってみたいと話していたから『この機会にいいんじゃない？』と。お店を借りてまでやると相当なお金がかかるけど、ここに（店が）もうあったからやろうかと。（元々の営業は）夜だけだったけどせっかく家賃払って昼空いてるなら『じゃあランチやろうか』みたいな」

野村は経営だけでなく、シェフとしても腕を振るい、月曜から土曜の午前11時30分から午後2時まで、ランチタイムの厨房をひとりで切り盛りしている。

「キツイこともあるけど、人が好きなのかな」

ランチタイムの看板メニューは…

野村「ガーリックをラードに香りを入れて、焦がさないように。一瞬で焦げちゃうんでニンニクは。油がはねるでしょ。もうメガネも髪の毛もすごいから。4人組のお客さんが来た時に（1つのフライパンで）2枚ずつ焼くと大変」

三重県四日市市のご当地グルメ「四日市トンテキ」（1,800円）だ。野村がその味に惚れ込んだという浅草橋の名店から教わったレシピだ。

男性客「俳優の方がお店をしているところもあるが実際に作っているところってあまりない。ちょっとびっくりしました。本当に（お店に）いるんだなと」

こだわりの素材に300ｇというボリュームのため、決してリーズナブルとは言えない価格。そのことは、野村自身もよく理解している。

野村「高田馬場界隈だとやっぱりだいたい1,000円以内でみんな食べたい。1,800円を食べに来てくれるってそれなりの思いはあるよね。あまりバタバタせずに落ち着いてランチを食べに来てくれる人が入ってくる感じかな」

店の常連だったかつての自分のように味と店の雰囲気を愛して通ってくれる客のため、一皿一皿、心を込めて作り続ける野村。求められればサインや写真撮影も気さくに応じる。

男性客「味もおいしくて、肉が柔らかくて想像以上の味でした。気さくにサインしていただいたりして嬉しかった」

野村「キツイこともあるけど、人が好きなのかな」

月収6000万円→借金1億円

1965年、2人兄妹の長男として、東京に生まれた野村。工場を営む両親のもと、何不自由ない裕福な家庭で育った。しかし、高校1年生の時、実家の事業の倒産を経て、家族は突然離れ離れになった。

その後、優勝賞金500万円を目当てに受けた、映画「メイン・テーマ」のオーディションで、見事2万3000人の応募の中から選ばれ俳優デビュー。

そして、連続ドラマ『教師びんびん物語』でブレイク。全盛期の最高月収は6000万円。28歳という若さで世田谷区に敷地110坪、建物80坪の豪邸を2億4,000万円で購入した。

プライベートでは34歳の時に結婚し２人の子どもに恵まれた。しかし、年を重ねるにつれ、仕事は少しずつ減っていった。収入が減っていく中、知人に貸したお金は7000万円ほどにのぼったという。

野村「アホだよね、今思えば。人が良いというか…後悔していても始まらないので今はもう忘れている」

その金銭感覚も原因の一つで夫婦間に溝が深まり、44歳の時に離婚。手元には、家のローンも含め1億円の借金が残った。野村は家を売ったお金で借金を返済し、別れた妻や子どもたちにお金を渡したという。

そして、50歳の時に15歳年下の一般女性と再婚し、翌年娘が誕生。現在は小学3年生になる娘を育てながら、俳優業と店舗経営に励んでいる。

「長生きしたいとは思わない」

2025年11月から、経営をともにする友人が離れ、1人で店を背負うことになるという。

野村「『おいしい』って言ってもらえることが、また来てくれると嬉しいよね。こういう場を作って、また会えるのは嬉しい。還暦を過ぎたらのんびりしているかと思ったが、逆に一番忙しくなっちゃって。贅沢な悩みだけど、人間ってないものねだりだから。65歳まで、ちょっと頑張って働いて。あと5年。5年後にのんびり好きなゴルフもやりながら。だってさ、いつ死ぬかわかんないよ？ 長生きしたいとは思わないけどやりたいことをやっておかないとね」

還暦を迎え、第二の人生を歩み始めた野村。今日も、訪れる客の笑顔のために腕をふるい続けている。

（『ABEMA NEWS』より）