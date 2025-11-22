中川翔子、色違いベビー服着用した双子との親子ショットに「素敵」「可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/22】タレントの中川翔子が11月21日、自身のInstagramを更新。お揃いのベビー服を着た双子との親子ショットを公開した。
【写真】40歳美女、“生後約2ヶ月”双子との親子ショットがレベチ
「YouTube撮影でちょっとだけ外に出た！！メイクして！2時間半とかだけど！ずっと引きこもりだったから冬になっててびっくり クリスマスツリーだあ！感覚わからずアウター忘れた！」と近況を明かした中川。アイボリーとオレンジの色違いのベビー服を着た双子と、外出時のメイクをした自身の親子ショットを公開し、「父 中川勝彦さんを応援してくれていたテレビ東京佐藤さんから双子に可愛い洋服プレゼントありがとうございます、ちょっと大きいからまた成長してジャストフィットがたのしみ！勝彦さんに見せたいな」と綴った。
この投稿に、ファンからは「お揃いのお洋服最高」「ぶかぶかなの可愛すぎる」「外で気分転換いいですね」「素敵な親子ショット」などと反響が寄せられている。中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
◆中川翔子、双子との親子ショット公開
◆中川翔子の投稿に反響
