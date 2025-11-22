FANTASTICS八木勇征「台北でも推し活」報告 “推し”抱えたドアップショットに「破壊力すごい」「癒される」反響相次ぐ
【モデルプレス＝2025/11/22】FANTASTICSの八木勇征が21日、自身のInstagramを更新。“推し活”の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】LDHイケメン、“推し”抱えた癒しショット
八木は11日、台湾・台北市で海外ファンミーティング「YUSEI YAGI 『Cross O'ver』 2nd ASIA FAN MEETING IN TAIPEI」を開催した。
今回の投稿では「台北でも推し活」と滞在中に“推し活”をしていたことを報告。「地域限定の仲間たち」と紹介し、台湾ならではの紅茶やフルーツを持ったポケモンのピカチュウ、ヒメグマ、カイリューのぬいぐるみに顔を埋めたドアップショットを披露した。ぬいぐるみを抱えて幸せそうな表情を浮かべた写真のほか、オフィシャルショップ「ポケモンセンター」と思われる場所での楽しそうな現地ショットも公開している。
この投稿にファンからは「推し活が可愛すぎる」「破壊力すごい」「癒される」「自然体でもかっこいい」「ポケモン愛が伝わる」「眼福」「一瞬で幸せな気持ちになった」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆八木勇征「台北でも推し活」
◆八木勇征の投稿に反響
