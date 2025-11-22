｢『こたつまだ出さないよ』って言ったら和室に閉じ込められた」というコメントとともに投稿された、シベリアンハスキーの行動が、SNSで話題となっている。

【映像】飼い主を閉じ込める様子（実際の映像）

ふすまの前で横たわるシベリアンハスキーのアシㇼちゃん（3歳）。よく見ると前足でふすまの端を押さえている。飼い主さん（@miyamafukayama）が開けようとしても、邪魔をしているようだ。アシㇼちゃんは寒いのにこたつを出してくれない飼い主さんに抗議して、こんな行動をとっていた。

気温も下がってきて、こたつが待ち遠しいアシㇼちゃん。この日は、布団のないこたつ机で「エアこたつ」を楽しんでいたそうだが、「こたつはまだ出さないよ」と声をかけられ、飼い主さんが出ていくのを阻止。「出してくれるまでは出さない！」と強い意志すら感じる、こたつが恋しくてたまらないアシㇼちゃんだった。

動画を見た人からは、「自動ドア（閉めるのみ）」「お利口だなぁ…抑えてない方開けた反応が見たいw」「もう二度と野生にかえれないハスキーw」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）