EXIT・りんたろー。11月で2歳になる長男との“ほのぼの”ショット 子煩悩な一面に反響「手の形がとても似てるような…」
お笑いコンビ・EXITのりんたろー。（39）が20日、自身のインスタグラムを更新。11月に2歳の誕生日を迎える長男との“リラックスショット”を公開した。
【写真】「良き眺めですね〜」りんたろー。に寄り添う長男との親子2ショット
投稿では「最近の（長男）はすっかり『ママママ』で、グズっていても『いいからママを呼んできて？』って感じで パパはちょっと若干拗ねモードだったのですが、お誕生日にもらった絵本、片手に少しずつ近寄ると 最近のお返しの如く、いっぱい甘えてくれましたー!!」と育児の苦悩を交えつつ、ソファにもたれかかり、くつろぐ親子2ショットを披露している。
りんたろー。にもたれかかる長男との写真もアップし、「必死に冷静を装っていましたが心の中では『待ってましたーこれこれこれー』と叫んでいました。今日から仕事でしばらく会えないので いっぱいスキンシップできてパパはすっかり充電完了 なんとかこの数日を乗り切れそうです」と、喜びをにじませていた。
一緒に絵本を読む後ろ姿も見せ、子煩悩な一面をのぞかせている。この姿に、ファンからは「良き眺めですね〜」「可愛いショットありがとうございます」「手の形がとても似てるような… かわいいです」などの反響が寄せられていた。
りんたろー。は、2022年8月にタレントの本郷杏奈（34）との結婚を発表。23年11月に第1子が誕生した。
