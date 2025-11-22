怒ったときに物に当たる人っていますよね……。いつか手を出されるんじゃないかと不安になることも。今回は、そんな旦那さんを撃退した人のエピソードをご紹介します。

次やったら技かけるよ

「元夫がイライラしたときにすぐ物に当たる人でした。ケンカしたときに、私のすぐそばに本やビール缶などを投げつけてきて……このままじゃ手を出されるんじゃないかと思い、さすがにキレました。

『私、子どものときから柔道やってたから』『次やったら技かけるよ』と言ったらバカにして笑ってきました。『やってみろよ』と言うので、寝技で思いっきり締めたら早々にギブアップ。それ以来、私のことが怖いからか、物を投げることはなくなりました。私が何もやり返せないと思ってなめてたんだろうな……。

結局、いろいろあって離婚しましたけどね。『実際には殴られてないし、物に当たるくらいなら……』って思う人もいるだろうけど、そういうのってだんだんエスカレートするものだし、絶対に許しちゃダメだと思います。柔道やっててよかったって思いました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 当たったらケガをするような物を投げつけるなんてありえません……。許したらさらにエスカレートしそうで怖いです……。早めに別れるのが正解なのでしょうが、絶対に許さないという姿勢を見せるのは大事だと思います。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。