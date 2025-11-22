「斬新」「かっこいい」北九州が新ユニフォームを発表! “復活”に歓喜の声が相次ぐ
ギラヴァンツ北九州は20日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」のユニフォームデザインが決定したと発表した。
ユニフォームブランドは引き続き「UMBRO」。今回は「Lively motion【躍動】」をテーマとしたデザインとなっている。フィールドプレーヤー1stは黄色をベースとし、5本の斜めのラインが入っているのが特徴。パンツは赤、ソックスは黄色となる。
クラブはコンセプトについて、公式サイトで以下のように説明した。
「北九州市を司る五都市を5本のラインで表現し、加えて個性のあるラインをギラヴァンツ北九州の選手がフィールドで動き回る躍動感を表現。カラーリングはチームカラーのイエローを基準とし、北九州市の市花であるひまわり[Girasole]からインスピレーションを得た。攻守を表現した配色のVネックデザインのユニフォーム。脇下は動きやすいガゼットカッティングを採用」
クラブ公式X(旧ツイッター/@Giravanz_staff)でデザインが公開されると、「かっこいい」「斬新なデザイン」「6年ぶりの赤パンツ!!!」「(J3で)優勝した時ぶりの赤パン復活とな!」「嬉しい」「アツい」「ギラといえばやっぱり赤パンだよ!!」などの声が上がった。
ユニフォームの先行予約期間は、11月24日(月・祝)18時から12月21日(日)23時59分までとなる。
併せまして「明治安田J2・J3百年構想リーグ」ユニフォーム(FP1st、GK1st)先行予約販売も決定しましたのでお知らせいたします。https://t.co/7hnU0cnbCl pic.twitter.com/9zu6bd2K4I— ギラヴァンツ北九州 オフィシャル (@Giravanz_staff) November 20, 2025