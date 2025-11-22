MISAMO、日本1stアルバム『PLAY』発売決定！あらたな幕開けを告げるトレーラー映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

MISAMOが、日本1stアルバム『PLAY』を2026年2月4日にリリースすることが決定。併せて、トレーラー映像が公開された。

■対照的な出で立ちで2組のMISAMOが対峙

公開されたトレーラーは、“Welcome to the stage.”というMINAの公演の始まりを知らせる観覧案内コメントでスタート。

これまでにリリースされてきた『Masterpiece』『HAUTE COUTURE』のビジュアルが歴代の舞台作品のポスターのように並んでいる廊下を進んでいくと『PLAY』の扉が開かれ、開演のベルが鳴り響く。白く煌びやかな衣装を身に纏い、観客席に腰掛ける3人が、目の前の舞台上にマニッシュな衣装で堂々と登場する3人を見つめる――。

対照的な出で立ちで2組のMISAMOが対峙するという、神秘的でコンセプチュアルな映像のなか、“今あなたが腰かけているその席が、実は観客席ではないかもしれない、ということも。さあ、あなたの現実はここで幕を閉じ、舞台に立つ番です。”と問いかけられる、観るものをハッとさせ、引き込むような仕上がりとなっている。

前作『HAUTE COUTURE』から、約1年3ヵ月ぶりのリリースとなる日本1stアルバム『PLAY』。作品の詳細は続報を待とう。

■リリース情報

2026.02.04 ON SALE

ALBUM『PLAY』

