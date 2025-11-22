岩田剛典、新曲「CROWN」パフォーマンスMV公開！振り付けはRIEHATA

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岩田剛典の新曲「CROWN」のパフォーマンスMVが公開となった。

■岩田剛典と一緒に踊れる「CROWN」ダンスチャレンジ企画も始動！

今回の映像には、国内外で活躍するダンサーのRIEHATAが、振り付け制作からパフォーマンスMVのディレクティングまで参加。洗練されたカット割りが特徴的な仕上がりとなっている。

岩田剛典とRIEHATAのコラボレーションは、両者がメインプロデューサーとして出演している、現在オンエア中の日韓合同制作のグローバルガールズグループオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』での共演から実現。番組の課題曲としても「CROWN」が起用されている。

さらに「CROWN」ダンスチャレンジ企画も始動。12月20日に東京・有明アリーナにて開催される『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026“SPACE COWBOY”』で披露される「CROWN」のステージを、一緒に創り上げるダンサーを募集する企画だ。詳細はオフィシャルサイトまで。

岩田と一緒に踊れる絶好のチャンスとなるので、ぜひ「CROWN」のダンスをTikTokやInstagramで投稿応募しよう。

なお、「CROWN」が収録されるアルバム『SPACE COWBOY』は、12月3日に発売される。

■リリース情報

2025.11.20 ON SALE

DIGITAL SINGLE「CROWN」

2025.12.03 ON SALE

ALBUM『SPACE COWBOY』

■関連リンク

「CROWN」ダンスチャレンジ企画 詳細

https://www.universal-music.co.jp/iwata-takanori/news/2025-11-21/

岩田剛典 OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/Artist/index/310?m=bemyguest

https://www.universal-music.co.jp/iwata-takanori/