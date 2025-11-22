Ž¢ÆüËÜ¤Ç30¿ÍŽ£À¨ÏÓ¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Ë¤è¤ë»ê¹âÂÎ¸³
¡Ê¼Ì¿¿¡§¤Þ¤Á¤ã¡¼¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛŽ¢ÆüËÜ¤Ç30¿ÍŽ£¤·¤«¤¤¤Ê¤¤À¨ÏÓ¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Î1¿Í¤¬¤¤¤ëÌ¾Ìç¥Û¥Æ¥ë¤Î¥í¥Ó¡¼
½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¦Åìµþ±Ø´Ý¤ÎÆâ±Ø¼Ë¤ÎÃæ¤Ç100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¡¢2012Ç¯¤ÎºÆ³«¶È¸å¤Ï¶Ã°Û¤Î¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼Î¨40¡ó¤ò¸Ø¤ëÅìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¡£
¹ñÆâ³°¤Î¿ô¡¹¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¤Ëµ±¤¯¤½¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¿¿¿ñ¤Ë½é¤á¤ÆÇ÷¤Ã¤¿½ñÀÒ¡ØÅìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë 100Ç¯Àè¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ø¡Ù¡Ê¾åºåÅ°Ãø¡Ë¤¬Àèº¢È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
Æþ¼Ò3Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÁí»ÙÇÛ¿Í¤Þ¤Ç¡¢11¤ÎStory¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÌ¾Ìç¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ö100Ç¯Àè¤òÌÜ»Ø¤¹¡×Í£°ìÌµÆó¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È¤Ï¡©
ÂÚºß¤Î²ÁÃÍ¤ÈÎ¹¤ÎËþÂÅÙ¤òºÇÂç¸Â¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¤ÎÍ×Ë¾¤ËÆü¡¹ËÛÁö¤¹¤ë¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤ÎStory¤«¤é¡¢°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦
1929Ç¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÈ¯Â¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÁÈ¿¥¡Ö¥ì¡¦¥¯¥ì¥É¡¼¥ë¡×¡£À¤³¦80¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÌó4000¿Í¤¬²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«30¿Í¤Î²ñ°÷¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤¬¡¢Åìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥Õ¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Î¿¹¡Ê¤â¤ê¡Ë¥Þ¥ê¡¼¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤À¡£¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ç¥¹¥¯¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥²¥¹¥È¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢À¨ÏÓ¤Î¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤«¤é¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ê¤é¡¢¿ô¤¢¤ë¹ñ¤ÎÃæ¤«¤éÆüËÜ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢ÆüËÜÃæ¤Ë¸«½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÅìµþ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢Åìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£Íè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç°§»¢¤¹¤ë¡£¥Ç¥¹¥¯¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¡£¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅÁÃ£¤¹¤ë¤À¤±¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍÑ·ï¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¡¢¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Î¤´Äó°Æ¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤Á¤é¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤Î¹ñ¤«¤é¤¤¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡¡²¿¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤³¤¦¤¤¤¦²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤³¤ÎÊý¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤¬¤¤¤¤¤Ê¡¢¤³¤ÎÊý¤Ï¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤³¤ÎÊý¤Ï¤ªÇã¤¤Êª¤À¤Ê¡¢¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¡¢¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡×
¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤òÌÜÅö¤Æ¤ËË¬¤ì¤ë¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼
¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎË×ÆþÂÎ¸³·¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÉâÀ¤³¨¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡£
¡Öº£¤Á¤ç¤¦¤É¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤¼¤Ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤È´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥¬¥¤¥É¤Ë¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¡×
ÅöÁ³¡¢ºÇ¿·¤Î¼óÅÔ·÷¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡¢¥È¥ì¥ó¥É¾ðÊó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¡¢Çã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÆÈ¼«¤Î¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Ä¾ÀÜ¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÅ¹¤âÂ¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¥ì¡¦¥¯¥ì¥É¡¼¥ë¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¹×¸¥¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
Åìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤ÏµÒ¼¼¤À¤±¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¸ì¤ë¡£É´Í¾Ç¯¤ÎÎò»Ë¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤âÎ¹¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¹¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯Î¹¤Ë½Ð¤¿¤Ê¤é¡¢¤è¤êµ²±¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Åìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Î¿¹¤Ë¤â¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ÏÂ¿¤¤¡£¿¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤Ó¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¡¢¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È¿¹¤Ï·Þ¤¨¤ë¡£¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ËÅìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö°ìÅÙ¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤ÆÌ¾»É¤òÅÏ¤·¤¿¤é¡¢³§¤µ¤óËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤Ê¤ó¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ì¾Á°¤¬¥Þ¥ê¡¼¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Å¹¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Å¤¯¤ê
¿¹¤¬¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤À¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ì¤ì¤ë¡£ÀâÆÀÎÏ¤â¹â¤Þ¤ë¡£
¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Åìµþ±Ø¤«¤é¶á¤¯¤Æ¤â¡¢·úÊª¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æ³Àþ¤ò¼«Ê¬¤ÇÂÎ¸³¤·¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë²÷Å¬¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¹¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤â½ÅÍ×¤À¡£¿·¤·¤¤¾¦¶È»ÜÀß¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë°§»¢¤Ë¹Ô¤¯¡£¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡£
¿¹¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅ¹¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¥²¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Î¹½¿Þ¤òºî¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Åìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¹ç¤¦Å¹¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤É¤¦¤«¡¢¸«¶Ë¤á¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¥í¥Ó¡¼¡£Åß¤Î´Ö¤ÏÃÈÏ§¤Ë²Ð¤¬Åô¤µ¤ì¤ë¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Åìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¡Ë
´Î¤òÎä¤ä¤·¤¿Âç¼ºÇÔ
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¦¤ì¤·¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼ºÇÔÃÌ¤À¤È¤¤¤¦¡£Â¿¤¯¤ÎÅ¹¤È¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢Âç¼ºÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö²¿ÅÙ¤âÅìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªÅ¹¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢¤Þ¤¿¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤ÇÍ½Ìó¤Ï¼è¤ì¤Þ¤¹¤«¡¢¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¿¹¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸õÊä¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥²¥¹¥È¤¬ËþÂ¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅ¹¤òÁª¤Ö¡£¤·¤«¤·¡¢Í½Ìó¤¬¼è¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÌäÂê¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç2¤Ä¤Î¤ªÅ¹¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢Í½Ìó¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬´ª°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Î¤ªÅ¹¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤ªÅ¹¤ËÍè¤¿¤Î¤À¤¬Í½Ìó¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡¢¤È¿¹¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Í½Ìó¤·¤¿Å¹¤«¤é¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤¬Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö´Î¡Ê¤¤â¡Ë¤òÎä¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤È¡×
±¿¤Î°¤¤¤³¤È¤Ë¥²¥¹¥È¤ËÅÁ¤¨¤¿¤ªÅ¹¤ÏÅÔ¿´¤«¤é1»þ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤ëµ÷Î¥¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹¤ÏÅÔ¿´¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¤«¤é¸þ¤«¤Ã¤Æ¤â1»þ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ï¤Þ¤º¤ÏÅìµþ±Ø¤Þ¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤Ï1»þ´ÖÃÙ¤ì¤ë¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Å¹¤«¤éÊÄÅ¹»þ´Ö¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤ÈºÇ½é¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢à¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¹¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤Î¤Ê¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤〞¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡×
¤ªµÒÍÍ¤Î¹¬¤»¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤âÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¹¤Ï¥²¥¹¥È¤òÅìµþ±Ø¤Î²þ»¥¤Ç·Þ¤¨¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë°ì½ï¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÅ¹¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤·¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¼Õ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÏàÂç¾æÉ×¤À¤è¡¢¿¹¤µ¤ó¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡£Ã¯¤â¤±¤¬¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Î¹¹ÔÃæ¤Ê¤ó¤À¤«¤é»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤·〞¤È¾Ð¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¡ÈDon¡Çt worry, you still be our No.1 concierge.¡É¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
¤ªÅ¹¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¡¢¤½¤³¤Ç¤â¼Õºá¤ò¤¹¤ë¤Èà¿¹¤µ¤ó¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤È¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹〞¤È°ú¤¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤¿¡£
¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤ä¼ºÇÔ¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¡£³Ø¤Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò¥×¥é¥¹¤Ë¡£ÌÂ¤Ã¤¿¤é¤â¤¦°ìÅÙ¡ØOur Promise¡Ù¡Ê2012Ç¯ºÆ³«¶È¤Ø¸þ¤±Äê¤á¤é¤ì¤¿Á´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¹ÔÆ°»Ø¿Ë¡Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡×
°ì´ü°ì²ñ¤ò°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë
¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£³¤³°¤«¤éÍè¤¿4¿Í¤Î°å¼Ô¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿¹¤È¤â¿®Íê´Ø·¸¤¬·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ÆÍ½Ìó¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¾ì½ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÅ¹¤ËÂ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¥·¥§¥Õ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢Â¾¤ÎÍ½Ìó¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¡×
ËÜÅö¤ÏµÙ¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¹¤Î¤ª´ê¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ÈÅ¹¤ò³«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö»ä¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¡¢¶¨²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£»ä¤Ë¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡¢¤È¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ß¤ó¤Ê¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡¢Î¹¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÂç»ö¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£°ì´ü°ì²ñ¡Ê¤¤¤Á¤´¤¤¤Á¤¨¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é1²ó¤·¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î1²ó¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¤¢¤Î¤È¤¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¹¬¤»¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¹¬¤»¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤âÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Ï¤ä¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ê¾åºå Å° ¡§ ¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë