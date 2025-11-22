大会新記録の10者連続K、明治神宮大会で話題をさらった立命大の左腕

高校・大学野球の秋の日本一を決める明治神宮大会（神宮）は14日から6日間、熱戦が繰り広げられた。今大会注目を集めたのが、準優勝した立命大（関西5連盟第2）の有馬伽久投手（3年）。1回戦で大会新記録の10者連続奪三振を樹立し、4試合すべてに登板し13回1/3で1失点。来秋ドラフト1位候補として一躍脚光を浴びた裏には、失敗から得た武器があった。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

その価値を高めた6日間だった。

1回戦の東農大オホーツク戦（14日）、6回から2番手で登板した有馬は4イニングを投げ、大会新記録の10者連続三振を奪った。中1日で明大戦（16日）に救援し、6回2/3を2安打無失点に抑えると、名城大との準決勝（18日）では1-0で一打同点の9回1死二塁から登板して打者2人をピシャリ。母校を初の決勝へ導いた。

翌19日、迎えた前回王者・青学大（東都大学）との決勝。登板を待ちわびた観客の大歓声を浴び、3点ビハインドの7回からマウンドへ。「試合の流れを変える」。疲労で万全の状態ではない。連投の中、懸命に腕を振った。

しかし、7回無死二塁から谷口勇人外野手（3年）に適時打を打たれて、今大会初失点。2回1失点で降板し、チームも中日ドラフト1位のエース・中西聖輝（4年）から反撃できず。0-4で敗れ、日本一にあと一歩届かなかった。

「疲労があるのは相手も一緒。その中でも抑える力が自分にはなかった。4年生に日本一という結果で恩返ししたかった」

チームのために、6日間4試合184球を投げ抜いた左腕の目から涙がこぼれた。

愛工大名電高（愛知）で夏の甲子園に2年連続出場。3年時はエースとしてチームを4強に導いた。立命大に進学し、3年生で今夏の大学日本代表にも選出。今大会で大ブレイクし、来秋ドラフト候補の筆頭に挙がる。ただこの1年、順風満帆に過ごしてきたわけではない。

春の明大とのオープン戦。先発し、4回6失点を喫した。「左バッターにはほぼ全員に打たれた。ボコボコに打たれて、相当悔しい思いをした」。春のリーグ戦は4勝2敗したがチームはV逸。秋はチームが12季ぶりの優勝を果たしたものの、8試合3勝2敗で防御率は3.40。「チームに迷惑をかけてしまった」と振り返る。

レジェンドOB助言の呼吸法を実践「自分のリズムを崩さないことが一番大事」

苦汁を味わった明大戦を機にツーシームを習得。主体としていたストレートとスライダーに、新たな武器が加わった。秋以降は同大OBのレジェンド・長谷川滋利氏の助言を受けた呼吸法をマウンドで実践。「まずは焦って自分のリズムを崩さないことが一番大事。そのためにひと呼吸を置いて、深呼吸することを意識してやっている。自分のリズムで投げられていると思う」と効果を実感する。

成長を示したのは奇しくも今大会の明大戦だった。1-2で迎えた4回1死一、三塁から登板し、ツーシームを織り交ぜながら強力打線を圧倒。10回は無死一、二塁から始まるタイブレークも無失点に抑えた。

先発したロッテドラフト2位の毛利海大（4年）、8回から登板した日本ハムドラフト1位の大川慈英（4年）とそれぞれの投げ合いを制し、3球三振も奪った西武ドラフト1位の4番・小島大河捕手（4年）は「すっごい球だった。まっすぐも変化球もキレがあるし、コントロールよく投げられた」と脱帽。大一番で雪辱を果たした。

同大の片山正之監督は教え子の性格を「負けず嫌い。もうそれだけ」と表現。準決勝で投じた14球を例に挙げ「全てストレートでしたからね。あれが有馬の性格だと思う」と目を細めた。

悔しいままでは終わらせない。

「記録も作りましたし、六大（東京六大学）の強いチームにも勝てて自信になった。先発してチームを勝利に導けるような絶対的なピッチャーになって帰ってきたい」

有馬伽久は、また強くなる。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）