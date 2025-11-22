【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２１日、ロシアの侵略を受けるウクライナに対して提案している和平案について、今月２７日を回答期限とする考えを示した。

拒否すれば「戦い続けるだけだ」と述べ、支援から手を引く可能性を否定しなかった。領土割譲など不利な条件が含まれる和平案を突きつけられたウクライナは極めて難しい判断を迫られている。

トランプ氏は、ＦＯＸニュースのラジオ番組で、感謝祭の祝日にあたる２７日が和平案受け入れの回答期限になるか問われ、「適切な時期だと思う」と述べた。「これまで物事がうまくいけば期限を延長する傾向にある」とし、柔軟に対応する構えも見せた。

米国は今週、ウクライナに２８項目の新たな和平案を提示した。欧米メディアが入手した未公表の和平案によると、ウクライナ東部ドンバス地方（ドネツク、ルハンスク両州）の割譲のほか、ウクライナに大幅な兵力削減、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟断念の憲法明記を求め、ロシアの主張が色濃く反映されている。

トランプ氏はこの日、ホワイトハウスで記者団に、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領に求める対応として「和平案を受け入れねばならない。気に入らなければ戦い続けるだけだ」と述べた。拒否した場合に支援を停止するか問われ、「ある時点で彼は何かを受け入れなければならない」と語った。

米国はウクライナに対し、停戦後に再び攻撃を受けた際には米国やＮＡＴＯ各国が支援することも提案しているとされる。ロシア寄りの提案を示す一方、ロシアの再侵略を防ぐためウクライナが求める「安全の保証」にも応える姿勢を示し、早期停戦を目指している模様だ。

ウクライナは苦境に立たされている。ゼレンスキー氏は２１日、国民向けのビデオ演説で「尊厳を失うか、重要パートナーを失うリスクを負うか、極めて厳しい選択を迫られている」と険しい表情で語った。米国案を拒めば、米国の支援が途絶える可能性があると認めたものだ。

一方、自身の大統領就任時に自国の主権や国民の権利を守ると誓ったと振り返り、「答えはすでに示している」と米国案を丸のみはしない考えを示唆した。「議論をし、説得をし、代案を提案する」とも述べ、欧州各国と共に米国に働きかける姿勢を示した。

ゼレンスキー氏はビデオ演説に先だち、英独仏の首脳と電話会談し、連携を確認した。その後、バンス米副大統領や欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会のウルズラ・フォンデアライエン委員長と個別に電話で協議した。

ロシアのプーチン大統領は２１日、閣僚らとオンラインで開いた安全保障会議で、米国の和平案を受領したと明らかにした。細部に関する協議が必要だとの認識を示した。和平交渉について、「準備ができている」とも表明した。