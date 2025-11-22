来週の【重要イベント】米小売売上高、米新築住宅販売、鉱工業生産 (11月24日～30日) 来週の【重要イベント】米小売売上高、米新築住宅販売、鉱工業生産 (11月24日～30日)



―――――――――――――――――――11月24日 (月) ――

◆国内経済

★国内市場休場 (振替休日)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ11月Ifo景況感指数 (18:00)

・米国2年国債入札

【海外決算】

[米]キーサイト・テクノロジーズ 、ズーム・コミュニケーションズ



―――――――――――――――――――11月25日 (火) ――

◆国内経済

・10月全国百貨店売上高 (14:00)

・10月外食売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ7-9月期GDP[確報値] (16:00)

★米国9月小売売上高 (22:30)

★米国9月生産者物価指数 (22:30)

・米国9月S&Pケースシラー住宅価格 (23:00)

・米国9月FHFA住宅価格指数 (23:00)

★米国11月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (26日0:00)

・米国10月中古住宅販売成約指数 (26日0:00)

・米国8月企業在庫 (26日0:00)

・米国11月リッチモンド連銀製造業指数 (26日0:00)

・米国10月月次財政収支 (26日4:00)

・米国5年国債入札

【海外決算】

[米]アナログ・デバイセズ 、オートデスク 、ワークデイ 、デル・テクノロジーズ 、HP 、ベスト・バイ /[中]阿里巴巴集団（アリババ・グループ）



―――――――――――――――――――11月26日 (水) ――

◆国内経済

・10月企業向けサービス価格指数 (8:50)

・9月景気動向指数[改定値] (14:00)

・10月全国スーパー売上高 (14:00)

・国債市場特別参加者（PD）会合 (16:00)

・11月月例経済報告

・40年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・米国9月耐久財受注 (22:30)

・米国10月卸売在庫 (22:30)

・米国11月シカゴ購買部協会景気指数 (23:45)

★米国10月新築住宅販売件数 (27日0:00)

・米国週間石油在庫統計 (27日0:30)

・米地区連銀経済報告 (ベージュブック) (27日4:00)

・ニュージーランド中銀が政策金利を発表

・米国7年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

〇パシフィックシステム <3847> [東証Ｓ]：上場廃止



―――――――――――――――――――11月27日 (木) ――

◆国内経済

・10月建機出荷 (13:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★米国市場休場 (感謝祭)

・中国1-10月工業企業利益 (10:30)

・ドイツ12月Gfk消費者信頼感 (16:00)

・ユーロ圏10月マネーサプライM3 (18:00)

・ユーロ圏11月消費者信頼感[確報値] (19:00)

・ユーロ圏11月景況感指数 (19:00)

・韓国中銀が政策金利を発表

◆新規上場、市場変更 など

★ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ <456A> ：東証Ｇ上場

〇武蔵野興業 <9635> [東証Ｓ]：福証上場 (重複上場)

〇ウエルシアホールディングス <3141> [東証Ｐ]：上場廃止

〇ＱＰＳ研究所 <5595> [東証Ｇ]：上場廃止

〇インテリックス <8940> [東証Ｓ]：上場廃止

〇ＳＢＩレオスひふみ<165A> [東証Ｇ] ：上場廃止



―――――――――――――――――――11月28日 (金) ――

◆国内経済

★10月完全失業率 (8:30)

★10月有効求人倍率 (8:30)

・11月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

★10月鉱工業生産 (8:50)

・10月商業動態統計 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・10月自動車輸出実績 (13:00)

・10月住宅着工件数 (14:00)

・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★米国市場は短縮取引

★ブラックフライデー

・ドイツ11月失業率 (17:55)

・インド7-9月期GDP (19:30)

・ドイツ11月消費者物価指数 (22:00)

◆新規上場、市場変更 など

〇コーアツ工業 <1743> [東証Ｓ]：上場廃止

〇エノモト <6928> ：東証Ｐ→東証Ｓ



―――――――――――――――――――11月29日 (土) ――

特になし



―――――――――――――――――――11月30日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

★中国11月製造業PMI (10:30)

・中国11月非製造業PMI (10:30)



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



