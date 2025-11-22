来週の【重要イベント】米小売売上高、米新築住宅販売、鉱工業生産 (11月24日～30日)
―――――――――――――――――――11月24日 (月) ――
◆国内経済
★国内市場休場 (振替休日)
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ11月Ifo景況感指数 (18:00)
・米国2年国債入札
【海外決算】
[米]キーサイト・テクノロジーズ 、ズーム・コミュニケーションズ
―――――――――――――――――――11月25日 (火) ――
◆国内経済
・10月全国百貨店売上高 (14:00)
・10月外食売上高 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ7-9月期GDP[確報値] (16:00)
★米国9月小売売上高 (22:30)
★米国9月生産者物価指数 (22:30)
・米国9月S&Pケースシラー住宅価格 (23:00)
・米国9月FHFA住宅価格指数 (23:00)
★米国11月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (26日0:00)
・米国10月中古住宅販売成約指数 (26日0:00)
・米国8月企業在庫 (26日0:00)
・米国11月リッチモンド連銀製造業指数 (26日0:00)
・米国10月月次財政収支 (26日4:00)
・米国5年国債入札
【海外決算】
[米]アナログ・デバイセズ 、オートデスク 、ワークデイ 、デル・テクノロジーズ 、HP 、ベスト・バイ /[中]阿里巴巴集団（アリババ・グループ）
―――――――――――――――――――11月26日 (水) ――
◆国内経済
・10月企業向けサービス価格指数 (8:50)
・9月景気動向指数[改定値] (14:00)
・10月全国スーパー売上高 (14:00)
・国債市場特別参加者（PD）会合 (16:00)
・11月月例経済報告
・40年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)
・米国新規失業保険申請件数 (22:30)
・米国9月耐久財受注 (22:30)
・米国10月卸売在庫 (22:30)
・米国11月シカゴ購買部協会景気指数 (23:45)
★米国10月新築住宅販売件数 (27日0:00)
・米国週間石油在庫統計 (27日0:30)
・米地区連銀経済報告 (ベージュブック) (27日4:00)
・ニュージーランド中銀が政策金利を発表
・米国7年国債入札
◆新規上場、市場変更 など
〇パシフィックシステム <3847> [東証Ｓ]：上場廃止
―――――――――――――――――――11月27日 (木) ――
◆国内経済
・10月建機出荷 (13:00)
◆国際経済ｅｔｃ
★米国市場休場 (感謝祭)
・中国1-10月工業企業利益 (10:30)
・ドイツ12月Gfk消費者信頼感 (16:00)
・ユーロ圏10月マネーサプライM3 (18:00)
・ユーロ圏11月消費者信頼感[確報値] (19:00)
・ユーロ圏11月景況感指数 (19:00)
・韓国中銀が政策金利を発表
◆新規上場、市場変更 など
★ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ <456A> ：東証Ｇ上場
〇武蔵野興業 <9635> [東証Ｓ]：福証上場 (重複上場)
〇ウエルシアホールディングス <3141> [東証Ｐ]：上場廃止
〇ＱＰＳ研究所 <5595> [東証Ｇ]：上場廃止
〇インテリックス <8940> [東証Ｓ]：上場廃止
〇ＳＢＩレオスひふみ<165A> [東証Ｇ] ：上場廃止
―――――――――――――――――――11月28日 (金) ――
◆国内経済
★10月完全失業率 (8:30)
★10月有効求人倍率 (8:30)
・11月東京都区部消費者物価指数 (8:30)
★10月鉱工業生産 (8:50)
・10月商業動態統計 (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・10月自動車輸出実績 (13:00)
・10月住宅着工件数 (14:00)
・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)
・2年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
★米国市場は短縮取引
★ブラックフライデー
・ドイツ11月失業率 (17:55)
・インド7-9月期GDP (19:30)
・ドイツ11月消費者物価指数 (22:00)
◆新規上場、市場変更 など
〇コーアツ工業 <1743> [東証Ｓ]：上場廃止
〇エノモト <6928> ：東証Ｐ→東証Ｓ
―――――――――――――――――――11月29日 (土) ――
特になし
―――――――――――――――――――11月30日 (日) ――
◆国際経済ｅｔｃ
★中国11月製造業PMI (10:30)
・中国11月非製造業PMI (10:30)
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース