繊維の奥まで届く洗浄力。清潔と快適を叶えるドラム式【シャープ】のドラム式洗濯機がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
除菌も消臭もシワ軽減も。毎日を支える多機能洗濯乾燥機【シャープ】のドラム式洗濯機がAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
シャープのドラム式洗濯機は、毎秒100万個以上の微細な水滴を高圧シャワーノズルから噴射し、繊維の奥まで汚れをしっかり落とすマイクロ高圧洗浄を採用したアイテム。衣類を傷めずにガンコな汚れを弾き飛ばし、清潔な仕上がりを実現する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
乾燥は「ヒーターセンサー乾燥」を搭載し、衣類の乾き具合をセンサーで検知しながら効率よく仕上げる。さらに「乾燥ダクト自動お掃除」により、糸くずや洗剤成分を自動で洗い流し、乾燥効率の低下を防ぐ。プラズマクラスター機能で除菌・消臭・花粉ケアも可能で、頻繁に洗えない衣類や小物にも対応する。
→【アイテム詳細を見る】
シワ軽減機能では、ワイシャツ数枚を短時間で整え、アイロンがけの手間を軽減。自動槽洗浄機能により黒カビを抑制し、いつでも清潔に保てる。4つのエコセンサーが洗濯状況に応じて最適な運転を選び、省エネを実現。DDインバーターによる低騒音設計で、夜間や早朝でも気兼ねなく使用できる。
→【アイテム詳細を見る】
]
洗浄力・乾燥力・清潔性・省エネ性を兼ね備えた、暮らしを快適にする一台。
除菌も消臭もシワ軽減も。毎日を支える多機能洗濯乾燥機【シャープ】のドラム式洗濯機がAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
シャープのドラム式洗濯機は、毎秒100万個以上の微細な水滴を高圧シャワーノズルから噴射し、繊維の奥まで汚れをしっかり落とすマイクロ高圧洗浄を採用したアイテム。衣類を傷めずにガンコな汚れを弾き飛ばし、清潔な仕上がりを実現する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
乾燥は「ヒーターセンサー乾燥」を搭載し、衣類の乾き具合をセンサーで検知しながら効率よく仕上げる。さらに「乾燥ダクト自動お掃除」により、糸くずや洗剤成分を自動で洗い流し、乾燥効率の低下を防ぐ。プラズマクラスター機能で除菌・消臭・花粉ケアも可能で、頻繁に洗えない衣類や小物にも対応する。
→【アイテム詳細を見る】
シワ軽減機能では、ワイシャツ数枚を短時間で整え、アイロンがけの手間を軽減。自動槽洗浄機能により黒カビを抑制し、いつでも清潔に保てる。4つのエコセンサーが洗濯状況に応じて最適な運転を選び、省エネを実現。DDインバーターによる低騒音設計で、夜間や早朝でも気兼ねなく使用できる。
→【アイテム詳細を見る】
]
洗浄力・乾燥力・清潔性・省エネ性を兼ね備えた、暮らしを快適にする一台。