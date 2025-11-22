NMB48Â´¶È¤Î¾®Åè²ÖÍü¡¢µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤òÊó¹ð¡¡9Ç¯´Ö¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×NMB48¤òÂ´¶È¤·¤¿¾®Åè²ÖÍü¡Ê26¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¡ª¡×¾®Åè²ÖÍü¤¬µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤òÊó¹ð
¡¡¾®Åè¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙNMB48¤òÂ´¶È¤·¡¢ËÜÆü¤è¤ê µÈËÜ¶½¶È ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö9Ç¯´Ö¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Åè¤Ï¡¢1999Ç¯7·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£NMB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢Âè5´üÀ¸¡£°¦¾Î¤Ï¡È¤³¤¸¤ê¤ó¡É¡£º£·î20Æü¤ËÂçºå¡¦NMB48·à¾ì¤Ç¡¢Â´¶È¸ø±é¡ÖÅ·»È¤Î¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÀ¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
