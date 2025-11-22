トランプ氏の強力な盟友だったM・T・グリーン氏が来年1月での辞職を表明/Samuel Corum/Sipa USA/AP via CNN Newsource

（CNN）米ジョージア州選出の共和党下院議員、マージョリー・テイラー・グリーン氏は21日、来年1月に辞職すると発表した。

「2026年1月5日を最終日として、議員を辞職する」とグリーン氏は声明で述べた。

この数日前にはグリーン氏とトランプ大統領との確執が公になったばかり。トランプ氏はMAGA（米国を再び偉大に）運動における強力な盟友だったグリーン氏への支持を撤回し、来年の中間選挙の予備選ではグリーン氏の対立候補を支持すると表明していた。

声明の中でグリーン氏は「私は自尊心と尊厳を非常に大切にしており、家族を深く愛している。素晴らしい選挙区に対し、私への苦痛と憎しみに満ちた予備選を強いるのは本意ではない。こうした状況は、我々皆が力を合わせて協力してきた大統領によってもたらされた。私が出馬して当選したところで、共和党は中間選挙で敗北する公算が大きい」と語った。

ここ数週間、グリーン氏はトランプ氏への批判を展開。外交政策に重点を置きすぎて、国内政策に十分取り組んでいないと糾弾していた。両者は性犯罪者ジェフリー・エプスタイン元被告にまつわる文書を司法省が公開するかどうかについても意見が対立していた。トランプ氏は公開に強い抵抗を示したものの、最終的に公開を指示する法案に署名した。