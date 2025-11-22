◆このままでは1ドル＝1500ウォンも排除できず

こうした資本の「脱韓国」の本質には政治・政策の不確実性があるとの指摘が出ている。延世大のキム・ジョンシク経済学部名誉教授は「経済の不確実性を低めるには政策の一貫性が核心」とし「政策が頻繁に変わったり不動産取引を突然中断するような措置は不確実性を高め、『今後どんなことがあるか分からない』という認識が強まれば国内資金は海外に流出する可能性も高まる」と話した。韓国経済は最近、不動産・労働・投資分野で法と制度が随時変化し、政策変動性が高まった状態だ。こうした頻繁な政策変更と経済の政治化は不確実性を高め、資本離脱とウォン安圧力につながる。

内需の脆弱性と偏った産業構造もウォン安につながる国内要因だ。ユジン投資証券のホ・ジェファン研究員は「韓国は民間消費とサービス収支が振るわず、外部の衝撃に脆弱」と指摘した。実際、タイ・マレーシア・フィリピンは観光・送金・若年層人口などが内需を支えて衝撃を吸収するが、韓国は高齢化・家計負債・サービス収支赤字が重なり、ウォン安がすぐに内需に転嫁される構造だ。国際金融協会（IIF）によると、韓国の家計負債は国内総生産（GDP）比91．7％と、マレーシア（69．3％）、ベトナム（24．9％）、フィリピン（11．6％）より高い。また、韓国は高齢層の比率拡大で消費弾力性が低い半面、フィリピン（25歳）・マレーシア（30歳）は人口構造上、内需拡張余力が大きいという評価だ。

サムスン電子とSKハイニックスを中心とする「半導体」偏重も諸刃の剣だ。ハナ銀行のソ・ジョンフン首席研究委員は「TSMCの台湾を除くと、韓国のAI・半導体産業の比率がアジアで最も高い」とし「人工知能（AI）リスクが浮上する場合、グローバル資金が最初に抜ける市場が韓国」と説明した。好況期には成長動力となるが、AI過度評価論争や半導体規制の可能性が浮上すれば直ちにウォン安につながる構造的脆弱性となる。韓国はAI・半導体業種への偏りが特に大きいうえ、対中貿易依存度も高いため中国の景気変動にも為替レートが敏感に動く。

祥明大のソ・ジヨン経営学部教授は「今の韓国ウォンは為替市場で弱い通貨と評価されている」とし「韓国は輸出・輸入とも中国の比率が高く、中国の景気鈍化や米中リスクが高まれば為替レートが大きく反応するしかない」と話した。また「国内政治の不安定、国際原材料価格の上昇が重なり、ウォン安圧力が複合的に累積している状況」と伝えた。

もう市場の視線は韓国ウォンが「1次抵抗線」の1ドル＝1480ウォンを超えるかどうかに集中している。今年の韓国ウォンの底点は4月9日の1ドル＝1484．1ウォンだ。韓国投資証券のムン・ダウン研究員は「すでにドルに対して韓国ウォンが大きく値下がりしていて、1ドル＝1480ウォン台では国民年金の戦略的ファンヘッジや当局の微細調整が出てくる可能性があり、急激な追加のウォン安は制限的」と予想した。

半面、1ドル＝1480ウォンを超えて1ドル＝1500ウォン台までウォン安ドル高が進むという見方もある。為替レートの変動性が大きくなる場合、輸入物価の上昇を通じてインフレ圧力を刺激して内需景気を鈍化させ、為替差損を懸念した外国人資金が株式市場から離脱する可能性も高まる。プリズム投資諮問のホン・チュンウク代表は「過去には韓国ウォンが急落すれば海外に出る資金が萎縮したが、今は為替レートがどうなろうとドル流出に歯止めがかからない構造になっている」とし「この流れが継続する限り市場が話す1ドル＝1500ウォンのような底点予測は意味がない」と話した。キム・ジョンシク教授は「1ドル＝1500ウォンは心理的にきわめて重要な境界線であり、短期的には通貨当局がこれを超えないよう防御する可能性が高い」としながらも「ただ、急激な外貨準備高の減少で介入の余力が弱まれば1ドル＝1500ウォンの可能性も排除できない」と述べた。