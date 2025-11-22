興奮しすぎて誰が何を言っているのかわからないほどだった。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月20日の第1試合で、オーラス南4局にセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が3着目から、2人を一気に抜き去る大逆転の倍満ツモで逆転トップに。この瞬間、実況・古橋崇志（連盟）、解説・村上淳（最高位戦）が同時に聞き取れないほど叫び、ファンにその興奮を伝えることになった。

【映像】浅井堂岐、大逆転の倍満ツモに放送席絶叫

南4局、浅井は2万2700点持ちの3着目。トップはTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）の3万8000点で、このままでは跳満ツモでもわずかに届かず、倍満ツモが必要だった。すると浅井に好配牌が訪れ、5巡目でテンパイ。この時点ではリーチ・南・赤2の満貫が確定し、アガれば2着目の赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）をかわして1ランクアップだ。

すると道中、ラス目から素点回復を目指したU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が追っかけリーチ。リーチ棒が出たことで浅井の条件が緩和され、跳満ツモでも瀬戸熊がかわせるようになった。急激に逆転への期待感が膨らむ中、浅井は13巡目に4索を引いてツモアガリ。ここで裏ドラが1枚でも乗れば跳満で逆転トップだ。

山から持ってきた裏ドラ表示牌を祈りながら浅井がめくると、なんとそこには東がいた。この瞬間、浅井が暗刻で抱えていた南が裏ドラに化け、リーチ・ツモ・南・赤2・裏ドラ3で8翻、倍満の1万6000点に仕上がった。

逆転トップどころか、さらに4000点も多く稼いでの劇的トップ。実況の古橋はツモの瞬間「いたー！」と叫び、村上は「裏あったら本当にドラマ」と裏ドラに注目していたところ、“裏3”だと判明した瞬間に2人揃って言葉ならない絶叫。続けて古橋は「3枚だー！」、村上も「そんなことある！？漢だぜ、堂岐！」と叫び続けた。

「俺たちの堂岐」とも呼ばれ、今年に入って急速にファン層を拡大している浅井のウルトラ倍満ツモ。ファンも実況・解説の勢いに押されてか「オーバーキルや」「堂岐の麻雀面白すぎるて！！！」「これは逆襲のヘラクレス」「とんでもねえな！タカキ！」とコメントすると、中にはこれでもかと古橋と村上に「最高の実況解説だな」と評価する声も見られていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

