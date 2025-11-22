お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（49）が、笑顔でランチを堪能する幸せあふれる家族の写真を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】庄司智春、娘たちの写真＆ハロウィンコスプレ家族ショット

2009年7月にタレントの藤本美貴（40）と結婚し、13歳の長男、10歳の長女、5歳の次女と3人の子どもがいる庄司。

Instagramでは、食事に出かけた際の藤本と娘たちの姿や、長男と一緒に美容室に行ったことなど家族との様子をたびたび発信しており、2024年8月4日の投稿で、子どもの職業体験施設「キッザニア」を訪れた娘たちが“モデルデビュー”しランウェイを歩いたことを報告すると、「トップモデルですね」「ポージングも決まってる！」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

笑顔でランチを堪能する幸せあふれる家族の写真を披露

2025年11月20日は、「先日、長女と3人でランチ。2人が楽しそうに話して笑って美しかったから写真を撮る。そして、かんぱちの塩焼きも美しかったので写真を撮ってたら、写り込んできたミキティ」と、藤本と長女の3人でランチに出かけたことを報告し、幸せあふれる家族ショットを披露した。

この投稿に「本当宇宙一仲の良いファミリー」「なんて いとおしい家族なんだろう」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）