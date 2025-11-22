『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』トーナメント編、開幕で本日放送
アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』第8話が本日22日24時30分よりTOKYO MXなどで放送される。第8話より「トーナメント編」がスタートする。
【動画】公開された『東島ライダー』トーナメント編の告知映像
『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』は、40歳になっても本気で「仮面ライダー」になろうとしていた主人公の東島丹三郎(とうじまたんざぶろう)が、その夢を諦めかけた時、世間を騒がす「偽ショッカー」強盗事件に巻き込まれるストーリー。「仮面ライダー」を愛しすぎる大人たちによる“本気の仮面ライダーごっこ”が描かれている。
各キャラクターが出そろった第7話までを経て、物語は、公開された新ビジュアルにも登場のメインキャラクター5名（東島丹三郎・岡田ユリコ・島村一葉・島村三葉・ユカリス）による、最強を決めるトーナメント戦の展開へ進んでいく。果たして、最強は誰になるのか？今後の展開に期待が高まる。
【動画】公開された『東島ライダー』トーナメント編の告知映像
『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』は、40歳になっても本気で「仮面ライダー」になろうとしていた主人公の東島丹三郎(とうじまたんざぶろう)が、その夢を諦めかけた時、世間を騒がす「偽ショッカー」強盗事件に巻き込まれるストーリー。「仮面ライダー」を愛しすぎる大人たちによる“本気の仮面ライダーごっこ”が描かれている。
各キャラクターが出そろった第7話までを経て、物語は、公開された新ビジュアルにも登場のメインキャラクター5名（東島丹三郎・岡田ユリコ・島村一葉・島村三葉・ユカリス）による、最強を決めるトーナメント戦の展開へ進んでいく。果たして、最強は誰になるのか？今後の展開に期待が高まる。