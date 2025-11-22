「砂漠の地でおとぎ話は続く」「歴史的な勝利だ」廣山ジャパンはオーストリアに敗れて準々決勝敗退…対戦国メディアは歓喜「日本からのプレッシャーは脅威だった」【U-17W杯】
現地11月21日、カタールで開催されているU-17ワールドカップの準々決勝で、廣山望監督が率いる日本代表はオーストリア代表と対戦した。
日本は序盤からゲームの主導権を握り、多くのチャンスを作るも好機を活かせず、前半を０−０で終える。すると後半に入って49分、セットプレーの流れから先制点を献上。その後、反撃に出るも最後までゴールを奪えず。０−１で敗れてベスト４進出を逃した。
日本を撃破したオーストリアのメディア『Heute』は、この結果を受けて「砂漠の地でおとぎ話は続く」と報じる。
「オーストリアにとって歴史的な勝利だ。激戦の末に日本に勝利して準決勝に進んだ。試合直後から苦戦し、序盤はほとんど良い動きがなかった。しかし49分に突破口を開き、ヨハネス・モーザーが先制点をもたらした」
また『sky sports austria』は、次のように伝えている。
「日本からの攻撃的なプレッシャーは脅威だった。しかし、ここまで１失点だったオーストリアは無失点に抑えて、49分にモーザーがエリア外からのシュートでネットを揺らした」
日本は初のベスト４進出とはならなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
