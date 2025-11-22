運転マナーがよさそうだと思う「北海道のナンバープレート」ランキング！ 2位「帯広」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末が近づき、帰省やレジャーなどで交通量が特に増える時期となりました。 そこで気になるのが、ドライバーの運転マナー。
All About ニュース編集部では、2025年11月13〜14日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、運転マナーがよさそうだと思うナンバープレートの地名に関するアンケートを実施しました。その中から、運転マナーがよさそうだと思う「北海道のナンバープレートの地名」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「心にゆとりがある人が多そうだから」（30代男性／静岡県）、「荒い運転をするような若い人がいなさそうだから」（30代女性／神奈川県）、「地名のように運転する人の心も広そうだと思うからです」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
回答者からは「観光地も多く、他県ナンバーにも寛容なイメージ」（30代女性／神奈川県）、「県庁所在地で、人口が多く、マナーが悪いと事故が増えるから」（40代男性／宮城県）、「大都市で交通量も多そうなのでみなさんマナーを守っていそう」（40代女性／群馬県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2025年11月13〜14日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、運転マナーがよさそうだと思うナンバープレートの地名に関するアンケートを実施しました。その中から、運転マナーがよさそうだと思う「北海道のナンバープレートの地名」ランキングの結果をご紹介します。
2位：帯広／50票北海道の十勝平野の中心都市である「帯広」は、広大な農地が広がる地域です。都市部でありながらも比較的交通量が少なく、のんびりとした雰囲気が想像されるため、運転に焦りや荒々しさがないというイメージにつながり、「運転マナーがよさそう」という評価を受けたのではないでしょうか。北海道らしい雄大さと落ち着きが支持を集めています。
回答者からは「心にゆとりがある人が多そうだから」（30代男性／静岡県）、「荒い運転をするような若い人がいなさそうだから」（30代女性／神奈川県）、「地名のように運転する人の心も広そうだと思うからです」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
1位：札幌／76票北海道の道庁所在地であり、政令指定都市である「札幌」が1位となりました。都市としての規模が大きく交通量も多いものの、北海道の代表的な地名としての知名度と計画的に整備された都市のイメージが、「交通ルールを守りそう」という印象につながり、「運転マナーがよさそうだと思う」という評価を得たのではないでしょうか。都市の洗練されたイメージが影響していると考えられます。
回答者からは「観光地も多く、他県ナンバーにも寛容なイメージ」（30代女性／神奈川県）、「県庁所在地で、人口が多く、マナーが悪いと事故が増えるから」（40代男性／宮城県）、「大都市で交通量も多そうなのでみなさんマナーを守っていそう」（40代女性／群馬県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)