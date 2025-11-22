ロッテは22日、12月20日に千葉県船橋市にある中山競馬場でJRA中山競馬場が主催する「スペシャルトークショー＆サイン入りグッズ抽選会」に鈴木昭汰投手と中森俊介投手がゲスト出演することになったと発表した。

当日14時45分頃から中山競馬場内にあるイベントホールにて実施するトークショーに両選手が出演し、無料で観覧が可能。また、本イベントを指定席で楽しむことができるキャンペーンも実施され、指定席が当選された方は選手直筆サイン入りグッズが当たる抽選会イベントにも参加できる。

▼ イベント概要

日程：12月20日（土）。時間：14時45分頃〜15時30分頃、15時50分頃〜16時頃

場所：中山競馬場・イベントホール

出演：鈴木昭汰投手 中森俊介投手

抽選受付時間：9時30分〜定員に達し次第終了

抽選場所：中山競馬場内 スタンド1階42番柱付近

抽選参加方法：当日に購入された馬券・UMACA利用明細・UMACAスマート照会画面のいずれか600円以上（複数枚合算可能）を提示して抽選が可能

※トークショーの観覧は無料も、当日は中山競馬場の入場料（200円）が必要