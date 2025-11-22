日産の「“軽”フェアレディZ」!? “全長3m”めちゃ小さな「本格スポーツカー」がスゴイッ！ タフな“空冷エンジン”搭載する斬新モデル「ダットサンベビィ」に大注目ッ！

日産の「“軽”フェアレディZ」!?

タカラトミーグループのトミーテックは2025年10月9日、人気ミニカーシリーズの「トミカリミテッドヴィンテージ」と児童厚生施設「こどもの国」のコラボレーション商品として、「こどもの国×TLV ダットサンベビィ 6号車（白）フィギュア付」と「こどもの国×TLV ダットサンベビィ レストア車（赤）フィギュア付」を2026年4月に発売することを発表し、予約受付を開始しました。

この「ダットサンベビィ」とは、一体どのようなクルマなのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これが日産「“軽”フェアレディZ」です！（27枚）

ダットサンベビィは、日産が開発した子ども用の軽自動車です。

1965年に神奈川県横浜市と東京都町田市にまたがって開園した“こどもの国”。

そこではアトラクションのひとつとして、子どもが運転できる本物の自動車が導入されました。

「こどもの交通訓練」として指導を受けた子どもが、「こども自動車の会 会員証」を交付されると全長1.6kmのコースを運転できる、というアトラクションで、子どもが運転するために日産が100台寄贈したのがダットサン ベビィだったのです。

ボディサイズは、バンパーガードを含めて全長2960mm×全幅1420mm×全高1245mm、ホイールベースは1670mmと、現代の軽自動車よりもさらにコンパクト。

開発は、かつて自動車メーカーだった愛知機械工業が1961年から1963年まで販売していた軽トラック「コニー・グッピー」をベースに行われ、100台がほぼハンドメイドで製作されました。

パワーユニットには、199cc2サイクル単気筒強制空冷ガソリンエンジンを搭載。

最高出力7.5馬力／5000rpm・最大トルク12.7Nm／3200rpmを発揮し、2ペダル式のトルクコンバーターを組み合わせ、最高速度は30km／h。

20km／hを超えると警報ブザーが鳴り、30km／hを超えるとエンジンがカットオフされ、20km／hを下回るとエンジンが再始動する機構が組み込まれた、子ども用ながら本格的な仕様でした。

エクステリアは、一般的な自動車同様に、ドア、開閉可能な窓、ヘッドライト、ウインカー、テールライト、ワイパー、ミラーを装備。

このデザインは、初代「フェアレディZ」を手掛けたデザイナーの松尾良彦氏がまとめ上げたものと言われており、フェアレディZに通じる軽快でスポーティな佇まいに仕上がっていました。

足回りは、フロントがウィッシュボーン式、リアはナイトハルト式トレーリングアームとした4輪独立懸架を採用しています。

安全対策として、ブレーキペダルを左右に拡大し、助手席に乗った大人もブレーキを踏めるように設計されていました。

※ ※ ※

このように、子ども用のクルマとして作られつつも、極めて本格的な仕様だったダットサンベビィ。

小学5年生から中学3年生までは大人の同乗なしで運転することができ、その後に多くのクルマ好きを生んだであろう、今思えば夢のようなアトラクションです。

のべ20万人が利用し、約4万5000人がこども自動車の会 会員証を取得した人気アトラクションでしたが、1973年にダットサンベビィの老朽化によって終了しました。

しかし後にダットサンベビィ本体は、日産社員のボランティア活動のレストアによって見事に再生。

現在は「日産ヘリテージコレクション」に収蔵され、日本のモータリゼーションの歴史における1ページとして輝きを放っています。