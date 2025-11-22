¡Ö¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡×¥·ー¥º¥ó4¤ÎÊý¸þÀ¤¬·èÄê ¨¡ ¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤é¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤¬Éüµ¢¤ËÁ°¸þ¤
¥·¥êー¥ºÉü³è¤¬ÀÚË¾¤µ¤ì¤ë¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡×¤è¤ê¡¢¿·¾ðÊó¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£À½ºî¼Ô¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥éー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤¬Éüµ¢¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥·ー¥º¥ó4¤ÎÊý¸þÀ¤â¤¹¤Ç¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥È¥Þ¥¹¡¦¥Ï¥ê¥¹Ãø¡Ø¥ì¥Ã¥É¡¦¥É¥é¥´¥ó¡Ù¡Ê¥Ï¥ä¥«¥ïÊ¸¸Ë¡Ë¡Ø¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖHANNIBAL¡¿¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡×¤Ï¡¢Å·ºÍÀº¿À²Ê°å¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥ì¥¯¥¿ー¡Ê¥ß¥±¥ë¥»¥ó¡Ë¤È¡¢FBI¤ÎÈÈºá¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥éー¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥ë¡¦¥°¥ì¥¢¥à¡Ê¥Ò¥åー¡¦¥À¥ó¥·ー¡Ë¤Î¼ã¤Æü¤Î´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿¥µ¥¤¥³¥Û¥éー¡¿¥¹¥ê¥éー¡£2015Ç¯¤Ë¥·ー¥º¥ó3¤Ç½ªÎ»¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥·¥êー¥ºÉü³è¤òË¾¤àÀ¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£
¥Õ¥éー¤Ï¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤È¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°ºî¡Ø¥À¥¹¥È¡¦¥Ð¥Ëー¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ÖHorror Queers¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡×¥·ー¥º¥ó4¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Éüµ¢¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥åー¡Ê¡¦¥À¥ó¥·ー¡Ë¤È¥Þ¥Ã¥Ä¡Ê¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¡Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ðー¥ó¡¢¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥¤¥¶¥Ù¥ë¡¢¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥À¥ô¥§¥ë¥Ê¥¹¡¢¥é¥é¡¦¥¸ー¥ó¡¦¥³¥í¥¹¥Æ¥Ã¥¡¢¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡Ë¤â¡¢¤¢¤ÎºîÉÊ¤ËÌá¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥·ー¥º¥ó4¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¥Ï¥Ã¥¥êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢²áµî¥·ー¥º¥ó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥·ー¥º¥ó1¤Ë¤ÏÉÔËþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¶á¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢¡Èº£½µ¤Î»¦¿Í¥ß¥¹¥Æ¥êー¡ÉÅª¤ÊÈÈºáÁÜºº¥â¥Î¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸«¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¼æ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·ー¥º¥ó2¤Ç²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥·ー¥º¥ó3¤Ç¤Ï¡È¤è¤·¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Êý¸þÀ¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤À¡£ºîÉÊ¤Î¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤À¡É ¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥·ー¥º¥ó3¤Ï¥Õ¥éー¤ÎÉ¾²Á¤ËÈ¿¤·¤Æ»ëÄ°Î¨¤¬Äã²¼¡£Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¥¢ー¥ÈÅª¤ÊºîÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥·ー¥º¥ó4¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥·ー¥º¥ó3¤ÎºîÉ÷¤òÆ§½±¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥·ー¥º¥ó3¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¥·ー¥º¥ó4¤òË¾¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·ー¥º¥ó3¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¥·ー¥º¥ó4¤Î·×²è¤â³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤°¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡×
¤¿¤À¤·¡¢¥·ー¥º¥ó4¤ÎÀ½ºî¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÊÉ¤¬¤¢¤ë¡£Ä¹Ç¯¥·¥êー¥º¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¥Þー¥µ¡¦¥Ç¡¦¥é¥¦¥ì¥ó¥Æ¥£¥¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¸¢ÍøÌÌ¤¬¡Ö¾¯¤·Ê£»¨¤Ê¾õ¶·¡×¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸¢Íø¤Ï¡¢¥È¥Þ¥¹¡¦¥Ï¥ê¥¹¤Î¤â¤È¤ØÊÖ´Ô¤¹¤ë¼êÂ³¤Ãæ¤Ç¤¹¡£MGM¡¿Amazon¤â°ìÉô¤Î¸¢Íø¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¸¢Íø¤Ïº£¡¢¾¯¤·Ê£»¨¤Ê·Á¤ÇÀ°Íý¡¦Ä´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥éー¤Ï¡Ö´Ø·¸¼Ô¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ºÆ½¸·ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¿ÊÅ¸¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
