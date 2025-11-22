Aぇ! group正門良規、草間リチャード敬太の脱退受け「みなさんに真摯に向き合っていきたい」生放送で今後に言及
【モデルプレス＝2025/11/22】Aぇ! groupの正門良規が11月22日、MBS・TBS系情報番組『サタプラ』（毎週土曜あさ7時30分〜）に生出演。11月20日に草間リチャード敬太がグループを脱退したことを受け、グループ活動について触れる場面があった。
【写真】草間リチャード敬太、久々の短髪姿
正門は、番組冒頭に「グループのことでお騒がせしております」と切り出し、「この度Aぇ! groupは4人で活動していくことになりましたが、これまで以上にメンバーは努力を重ねてみなさんに真摯に向き合っていきたいと思いますので、これからも応援の程お願いいたします」と頭を下げた。最後には、「『サタプラ』では変わらず楽しくやっていきますので、どうぞよろしくお願いします！」と明るく結び、共演者に向かって再度頭を下げていた。
草間をめぐっては、10月4日の早朝、新宿区内のビルの出入り口で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたことが報じられた。同日、所属事務所は逮捕されたことを認め、草間が活動休止することを伝えた。そして、11月20日に東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことを発表。あわせて、草間のグループ脱退を伝えていた。なお、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトでは「引き続き弊社契約タレントとしての活動は継続してまいります」と草間が事務所での活動を継続することを報告している。（modelpress編集部）
◆正門良規「みなさんに真摯に向き合っていきたい」
◆草間リチャード敬太、Aぇ! group脱退
