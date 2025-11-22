SixTONESジェシー＆パク・ソジュン、奇跡の日韓美男2ショットが話題「異次元のスタイル」「眼福」
【モデルプレス＝2025/11/22】SixTONESのジェシーが20日、自身のInstagramを更新。韓国俳優のパク・ソジュンとの2ショットを披露した。
【写真】ジェシー＆イケメン韓国俳優、仲睦まじく密着
14日、STARBASEとソジュンによる合弁会社 「株式会社1216」 が、ウイスキーシリーズ「26」の最新ボトルとなる「26 Twenty-Six【2025 Edition】」の発売を記念したレセプションパーティーを開催。会場となった「Gold Bar at EDITION」には、アンバサダーを務めたソジュンが招いたジェシーのほか、多数の著名人が訪れた。
今回、ジェシーは「I had a great time with Park Seo-jun（パク・ソジュンと一緒にとても楽しい時間を過ごしました）」と紹介し、会場で撮影したソジュンとの2ショットを披露。揃ってクールなレザージャケット姿で肩を寄せ合い、サムズアップのポーズを決め笑顔を見せている。
貴重な2ショットに、ファンからは「すごい2ショット」「眼福」「かっこいい」「素敵な写真」「人脈広すぎる」「2人とも異次元のスタイル」「最強コラボ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ジェシー＆イケメン韓国俳優、仲睦まじく密着
◆ジェシー、パク・ソジュンとの2ショット披露
14日、STARBASEとソジュンによる合弁会社 「株式会社1216」 が、ウイスキーシリーズ「26」の最新ボトルとなる「26 Twenty-Six【2025 Edition】」の発売を記念したレセプションパーティーを開催。会場となった「Gold Bar at EDITION」には、アンバサダーを務めたソジュンが招いたジェシーのほか、多数の著名人が訪れた。
◆ジェシーの投稿に反響
貴重な2ショットに、ファンからは「すごい2ショット」「眼福」「かっこいい」「素敵な写真」「人脈広すぎる」「2人とも異次元のスタイル」「最強コラボ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】