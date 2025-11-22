女性に教えると好感度がアップする「スマホの使い方」９パターン
機械に弱い女性のなかには、流行のスマートフォンに乗り換えてみたものの、使い方に悩んでいるケースも多いようです。相手に合わせて分かりやすく解説してあげれば、大いに感謝されるはず。今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「女性に教えると好感度がアップする『スマホの使い方』９パターン」をご紹介します。
【１】自分撮りが楽しめる「カメラ系アプリ」の使い方
「スマホって自撮りできなくない？」（２０代女性）など、回転ヒンジのないスマホは自分撮りがしづらく、悩んでいる女性も多いようです。「Ｍｏｒｐｈｏ Ｓｅｌｆ Ｃａｍｅｒａ」などの自撮りができるカメラアプリを教えてあげれば、ついでに２ショットも撮影できそうです。
【２】ＰＣに保存した音楽を聴ける「ミュージックプレイヤー」としての使い方
「着うたはどこへ？」（２０代女性）など、ガラケーで音楽を楽しんでいた女性には、スマホでの音楽の聴き方を教えてあげると感謝されそうです。楽曲のダウンロード購入や、パソコンからのデータ移行の方法がわかれば、女性も安心して使えるでしょう。
【３】方向音痴な女性でも安心な「地図検索」の使い方
「ナビ代わりになるって聞いたのに、全然使いこなせない」（２０代女性）など、方向音痴な女性には、目的地までの「ルート検索」の手順を教えてあげるとよいでしょう。ついでに近くにある美味しいカフェの探し方なども教えてあげると喜ばれそうです。
【４】仕事や就活などに便利な「スケジュール管理」の仕方
「一番やりたいことなのに、やたらと難しい…」（２０代女性）など、パソコンと連動するカレンダーの使い方に悩んでいる女性は多いようです。「Ｇｏｏｇｌｅカレンダー」や「タスク」と連携するアプリについて解説してあげれば、デキる男と思ってもらえそうです。
【５】スマホ同士で使うと便利な「アドレス交換」の方法
「赤外線がないモデルを買っちゃった！」（２０代女性）など、アドレス交換の手間に悩んでいる女性には、「Ｂｕｍｐ」などのアドレス交換アプリを教えてあげましょう。操作の解説をするときに自分のスマホを使えば、さりげなくアドレスをゲットできるかもしれません。
【６】より高速にネットが使える「ＷｉＦｉ接続」の方法
「もっとスピードが速いと思ってた。イライラすることが多い」（２０代女性）など、３Ｇ回線の速度に不満がある女性には、ＷｉＦｉ接続の方法を教えたら喜ばれそうです。特に自宅に無線ＬＡＮ環境が整っている相手なら、効果はバッチリでしょう。
【７】気になることをすぐ調べられる「ネット検索」の素早いやり方
「ネットが使いやすいって聞いたのに、いつも検索に手間取る」（３０代女性）など、ブラウザを上手く使えない女性なら、マイクに喋るだけで検索ができる「音声検索」の使い方を教えてあげてはどうでしょう。移動中でも簡単に使えて喜ばれそうです。
【８】友達との長電話も安心な「無料通話系アプリ」の使い方
「通話料が高くて悩んでるから、タダで電話できるアプリを教えてほしい」（２０代女性）など、長電話の好きな女性なら、「Ｓｋｙｐｅ」や「Ｖｉｂｅｒ」といった無料通話アプリの使い方を教えてあげるとよさそうです。ついでに自分も長電話の相手になれる可能性は高いでしょう。
ほかにも「女性に教えると好感度がアップする『スマホの使い方』」はあるでしょうか？ みなさんのご意見お待ちしております。（呉 琢磨）
