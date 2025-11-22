共働きが一般的になり、老後の年金額は夫婦で30万円前後という世帯も少なくありません。しかし、配偶者が亡くなった結果「遺族年金が支給されない」という事態に直面し、一気に困窮するケースも……。今回紹介する宮内さん（67歳）も、そんな“想定外”に遭遇したうちのひとりです。宮内さんのケースをもとに、見落とされがちな「遺族年金の調整ルール」をみていきましょう。

夫を亡くした妻に襲いかかった「さらなる悲劇」

宮内加代子さん（仮名・67歳）は、夫婦ともに正社員として長く勤め上げ、定年後は毎月それぞれ15万円ずつ、合計で30万円の年金で夫の弘さん（仮名・69歳）と2人、静かに暮らしていました。

貯金も1,500万円ほどあり、「老後はぜいたくをしなければ安心して暮らせる」と思っていたといいます。

そんな平穏な日々が一変したのは、昨年の冬のことです。

いつもどおり夕食を終えたあと、「今日は寒いな。お風呂で温まってくるよ」と言って浴室へ向かったきり、夫は還らぬ人となったのです。死因はヒートショック。急激な温度変化により心臓に負担がかかり、命を落としてしまったのでした。

「さっきまで元気だったのに、どうして……」

長年寄り添ってきた伴侶を突然失い、加代子さんは深い悲しみに暮れました。

年金事務所で突きつけられた「衝撃の事実」

夫を失った悲しみのなかでなんとか葬儀を終え、遺品整理もひと段落した加代子さんは、今後の生活設計を立てるために年金事務所を訪れました。

加代子さんはあらかじめインターネットなどで遺族年金について調べており、「夫の厚生年金の4分の3が遺族年金として支給される」との情報を得ていました。

夫の年金15万円のうち、およそ9万円が老齢厚生年金にあたると知っていたため、「6〜7万円くらいの遺族年金が出るはず」と心のなかで見積もりを立てていたのです。ところが……。

担当職員は、まったく予想だにしていない金額を口にしました。

「残念ですが……お調べしたところ、遺族年金は支給されません」

「えっ……どういう意味ですか？ なにかの間違いでしょう？」

思わず聞き返すと、担当者は説明を続けます。

「宮内さまご自身の老齢厚生年金の金額が、ご主人とほぼ同額ですよね。そのため、遺族年金に調整が入り、結果的に受給資格が発生しないんです」

加代子さんは言葉を失いました。

これまで2人で30万円だった生活費は、今後はたった15万円でやりくりしなければなりません。貯金はあるとはいえ、医療費や介護費用の将来を考えると、不安が胸を締めつけます。

加代子さんは、重い足取りで窓口を後にしました。

遺族厚生年金の落とし穴

遺族年金には、大きく分けて「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。

「遺族基礎年金」は、国民年金に加入していた人が亡くなった場合に支給される制度です。ただし、子どもがすでに成人している高齢世帯では、遺族基礎年金は対象外となり、実際には「遺族厚生年金」だけが対象となることが多いです。

一方「遺族厚生年金」は、故人が加入していた厚生年金の報酬額や加入期間に基づいて計算されます。基本的な計算式は次のとおりです。

【遺族厚生年金の計算式】

（1）加入月数が300ヵ月未満の場合：平均標準報酬額×5.481／1,000×300×3／4

（2）加入月数が300ヵ月以上の場合：平均標準報酬額×5.481／1,000×加入月数×3／4

また、老齢厚生年金をすでに受給していた人が亡くなった場合は、次のうち高いほうの金額が支給されます。

・故人の老齢厚生年金の3／4の金額

・「故人の老齢厚生年金額の1／2の金額」と「配偶者の老齢厚生年金額の1／2分の金額」を合算した金額

ただし、「老齢厚生年金の額に相当する部分」は支給停止となる仕組みになっています。このように、遺族厚生年金は本人の年金額との「調整」によって支給額が変わるのです。

宮内夫妻のように、それぞれが正社員として働き、老齢厚生年金の金額がほぼ同額である場合、調整の結果として遺族年金の受給資格が発生しないことがあります。

つまり「遺族厚生年金＝自動的にもらえるもの」ではなく、配偶者の年金額との兼ね合いによって「差額だけ」あるいは「ゼロ」になるケースがあるのです。

“想定外”を防ぐには

遺族年金の制度は複雑で、誤解されやすい部分が多い仕組みです。したがって、配偶者が亡くなった際、どの種類の年金が受け取れるのか、どの程度の金額になるのかを事前にシミュレーションしておくことが大切です。

特に共働き世帯では、今回のように「遺族年金が支給されない」ケースも少なくありません。

老後の生活資金を考えるうえで、自分の年金収入のみでも成り立つ家計設計を構築しておくことが、リスク回避につながるでしょう。

辻本 剛士

神戸・辻本FP合同会社

代表／CFP