将来的に自身の財産を家族に相続させる場合、「少しでも多く手元に残るようにしてあげたい」と多くの方が考えるでしょう。高齢になると認知症などを患って判断力が低下するリスクが高まるので、なるべく元気で健康なうちに財産移転を計画的に進めておきたいところです。では日本の税制において、節税対策を踏まえた有効な財産移転を行うためにはどんな準備が必要でしょうか。本記事では、奥田周年氏の著書『新版 親が認知症と思ったら できる できない 相続』（ビジネス教育出版社）より、相続でより多くの財産を残すための、贈与税と相続税の基本を紹介します。

家族や社会のための税制特例の活用

ご自身から将来的な相続をするご家族の方へ向けて、財産を移転していく場合、どのような方法を考えることができるのでしょうか。税制の考え方について、贈与税と相続税を中心に紹介します。



贈与税と相続税

ご自身が元気なうちにご家族へ財産を引き継ぐ場合は、引き継いだ人に贈与税が発生します。一方で、ご自身の死後に財産を引き継ぐ場合は、相続税が発生します。



1 贈与税の特例を活用する

贈与税は、もらった財産の金額に応じて贈与税額を計算しますが、その計算方法は、暦年課税制度と相続時精算課税制度の2種類があり、それぞれの特徴があります。



また、贈与税の特例の一つとして、教育資金贈与信託や結婚・子育て資金支援信託の贈与があります。教育資金や結婚資金、子育て資金を援助する場合、必要な都度、資金を渡して、消費しているときは、贈与税はかかりません。



ただし、それぞれの資金を一括してまとまった資金を贈与すると、たとえ、教育資金などのための資金であっても贈与税がかかります。この特例は、一括して資金を贈与しても、教育資金や結婚・子育て資金以外の用途として使うことができないため、贈与税が非課税となります。



2 贈与税と相続税の税率差を活用する

贈与税の税率は10％〜55％、相続税の税率も10％〜55％です。



一見すると、税率は同じようにみえますが、贈与税は、もらった財産の金額に応じて個別に計算することに対し、相続税は、相続財産の総額に対して計算するため、贈与税のほうが、贈与財産の金額を変えやすいので、税負担の調整が可能になります。



暦年課税制度の活用

暦年課税制度とは

暦年課税制度は、贈与税の原則的な課税方式です。特別な申請をしない限り、自動的にこの制度が適用されます。この制度を使う場会、1年間（1月1日〜12月31日）に贈与を受けた額が基礎控除額（110万円）を超える場合に、贈与税の申告と納税が必要になります。



贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの期間に済ませます。



Point

・贈与税は、個人間の無償の財産移転について、贈与を受けた者が負担する税金

暦年課税の贈与税の計算方法

贈与税の額は、次の算式で計算します。



（贈与額ー基礎控除110万円）×税率ー控除額



贈与税の税率には、一般税率と特例税率の2種類があります。特例税率は、親や祖父母など直系尊属から18歳以上の者が贈与を受けた場合に使うことができます。なお、特例税率を使う場合は、最初に提出する贈与税の申告書に戸籍謄本等を添付する必要があります。



［図表1］贈与税の税率表：一般税率と特例税率

［図表2］暦年課税制度を用いた場合の贈与税の計算方法

Point

・複数人から同一年に贈与を受けた場合は、すべてを合算

・贈与が同一年に複数回行われても、すべてを合算

暦年課税で忘れてはいけない生前贈与加算

1．生前贈与加算とは

生前贈与加算とは、暦年課税贈与による節税対策を防止する目的で、相続開始直前の贈与財産を相続税の課税対象にする制度です。生前贈与加算の対象となる贈与の期間は、下記のとおりです。



Point

・暦年贈与は、相続開始前7年超の贈与財産が、節税効果をもつので、早めの贈与を検討

2．加算対象者と加算対象となる贈与

贈与者が亡くなった際に、相続または遺贈により財産を取得した相続人または受遺者が、生前贈与加算の期間内に贈与を受けた場合は、その贈与財産は、相続財産に加算します。



3．贈与税を支払っている場合は、税額控除を忘れずに

生前贈与加算の対象となる贈与について贈与税を支払っているときは、その贈与税は、相続税から差し引くことができます。この控除を贈与税額控除といいますが、相続税より支払った贈与税が多くても、還付はありません。



［図表3］生前贈与加算期間

Point

・基礎控除額以下の贈与も相続財産に加算

・相続人ではなくても、死亡保険金の受取人になっていると加算対象

・贈与税額控除は、相続税より控除する贈与税が多くても還付はない

・贈与は、長期の視点が必要

相続時精算課税制度の活用

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度は、平成15年にできた制度で、高齢者の資産を早期に子世代へ移転できるようにするため、贈与税の発生しない控除額を2500万円としている制度です。ただし、贈与者に相続が発生したときは、贈与財産を相続財産に加算して、相続税で精算します。



令和6年以降の相続時精算課税制度を利用した贈与は、110万円の基礎控除額があり、この金額の範囲内であれば、相続財産に加算する必要がありません。



この制度は、父には精算課税制度、母には暦年課税制度というように、贈与者ごとに使い分けができ、選択する場合は、「相続時精算課税選択届出書」を税務署長に提出する必要があります。なお、一度、この制度を選択すると、暦年課税制度に変更することはできないことに注意してください。



Point

・毎年、相続財産への加算の不要な110万円の基礎控除がある

・毎年110万円の基礎控除以外に、累計で贈与財産2500万円までは贈与税は発生しない

・選択には、「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要

相続時精算課税制度を選択できる人

この制度を選択できる人には、図表4の条件が必要です。



［図表4］相続時精算課税制度の条件

相続時精算課税の贈与税の計算方法

贈与税の計算は、次の算式で計算します。（贈与財産ー基礎控除額110万円ー特別控除額2500万円）×20％



相続時の精算

贈与者の相続税の申告では、相続時精算課税制度を選択した贈与財産は、110万円の基礎控除額を超える部分について、贈与時の価額で相続財産に加算します。なお、支払った贈与税は、相続税から控除でき、納税超過分は還付されます。



Point

・一度選択すると、暦年課税に戻ることはできない

・払いすぎた贈与税は還付

相続税vs贈与税どちらがお得？

相続税と贈与税で、どちらがお得にご家族に承継できるかは、相続税の実効税率と贈与税の実効税率の比較が必要です。実効税率とは、課税財産に対して実際に負担する税金の割合をいい、実効税率17％の場合、移転する財産1000万円に対し170万円の税金を負担することを意味します。



図表5のように、ご本人の相続人はお子様2人、お子様の家族構成はそれぞれ、配偶者と子が1人いる前提で説明します。

［図表5］具体例の家族構成と実効税率

ご本人の相続時の総財産を2億円と想定すると、相続税は、実効税率が17％のため、子2人で3340万円の負担が必要となります。



［図表6］相続税早見表（実効税率は四捨五入）

一方で、贈与税の計算方法は、暦年課税と相続時精算課税の2つの方法があります。暦年課税の場合は、18歳以上の子・孫へ300万円を贈与すると、19万円（6.3％）、500万円を贈与すると特例税率を適用できるため、48.5万円（9.7％）が贈与税となります。



子の配偶者への贈与は、300万円を贈与すると19万円（6.3％）。500万円を贈与すると一般税率のため、53万円（10.6％）が贈与税となります。



［図表7］300万円と500万円の贈与に暦年課税をかけた場合



いずれも、相続税より贈与税の実効税率が低くなるため、贈与税の方が有利です。しかし、ご本人に相続が発生した場合、お子様が相続で財産を取得すると、相続前7年以内の贈与財産を、相続財産に加算する必要があり、結果として、相続税で課税されます。

［図表8］暦年課税を選択した場合の生前贈与加算

相続時精算課税の場合は、贈与から何年経過していたとしても、贈与財産を相続財産に加算して相続税が課税されます。



なお、令和6年以降の贈与は、110万円までは相続財産に加算する必要がないため、推定相続人であるお子様への贈与は有利に働きます。結果として、相続により財産を取得する可能性のあるお子様は、相続時精算課税を選択して110万円の贈与を受け、相続により財産を取得する可能性のない孫や子の配偶者は、暦年課税により贈与税の申告をします。贈与財産の金額の決め方は、ご本人の年齢や税負担を考慮して検討していきます。

［図表9］相続時精算課税の仕組み





奥田 周年

行政書士

OAG税理士法人 社員税理士