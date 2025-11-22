肌にやさしい♡コットン100％インナーでぽかぽか冬支度を始めよう！

冬の冷え対策は快適さも大切♡株式会社i.Dから、肌にやさしいコットン100％の発熱インナー『ぽかぽかカイロコットンインナー』が2025年11月上旬より全国発売中です。化繊が苦手な方も安心の天然素材で、温感最大＋3.7℃※のあたたかさを実現。クルーネックやUネック9分袖のデザインで、毎日のコーデにも合わせやすく、敏感肌の方でも快適に冬を過ごせます。

コットン100％で温感＋3.7℃



『ぽかぽかカイロコットンインナー』は、特殊技術で綿本来の吸湿発熱性を強化し、体からの水蒸気を熱に変換。

SO18782に基づく試験で、温感最大＋3.7℃の上昇が実証されています。化繊が苦手な方も安心して着用でき、肌にやさしいあたたかさを冬の毎日にプラス♡

肌トラブルを防ぐ優しい設計



タグレス仕様でチクチクしない快適さに加え、脇に縫い目のないシームレス設計で肌あたりも柔らか。天然由来素材で敏感肌にも優しくフィットします。

毎日のインナーとして安心して着られる設計は、冬の冷えだけでなく、肌ストレスの軽減にも嬉しいポイントです♪

デザイン性も妥協しない



ぽかぽかカイロコットンインナー（クルーネック）

ぽかぽかカイロコットンインナー（Uネック9分袖）

クルーネックは華奢で女性らしい細身バインダー仕様で、Uネック9分袖は深め設計でトップスとのレイヤードも◎

カラーはブラック、サイズはS/M/L、価格は税込1,628円。ドラッグストアや公式ECサイトなどで購入可能で、寒い日も快適かつオシャレに冬支度ができます♡

快適な冬はコットンインナーから



『ぽかぽかカイロコットンインナー』は、コットン100％で肌にやさしく、温感最大＋3.7℃※を実現した冬の必需品♡

クルーネックやUネック9分袖のデザインで、トップスにも合わせやすく敏感肌の方も安心。全国のドラッグストアや公式ECサイトで購入できるので、冬の冷え対策を快適に、しかもおしゃれに楽しめます♪