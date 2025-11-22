11月29日に生放送される音楽番組『ベストアーティスト2025』（日本テレビ系）第2部のオープニングアクトパフォーマンスに、King & Princeの髙橋海人、市川團十郎、RIEHATAが出演する。

今回は、歌舞伎とHIPHOPのコラボステージを披露。市川は、日本の伝統である歌舞伎と、アメリカにルーツを持つHIPHOPの融合で音楽の進化を見せたいという髙橋の想いに賛同し、今回のコラボパフォーマンスが実現した。HIPHOP部分の振付は、RIEHATAが担当する。

また、ラッパー Blumioや、ダンサー 瑚、MAHO、梶本瑞希に加え、佐渡を中心に国際的に活躍する太鼓芸能集団 鼓童も髙橋の想いに賛同し、パフォーマンスに加わる。

なお、今夜22時54分には出演アーティストの第3弾を公開予定だ。

・King & Prince 髙橋海人 意気込みコメント

今回、歌舞伎とHIPHOPのコラボとして、ジャンルや文化などの垣根を越え、日本の文化を代表する表現の一つである歌舞伎で、團十郎さんと踊れるなんて、人生で本当にないことだと思います。このようなコラボレーションができることは、テレビの力だなと思っています。

