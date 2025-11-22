シニア猫ちゃんが「心眼」の能力を獲得？ 前が見えなくても真っ直ぐ飼い主さんのところへ向かう猫ちゃんの姿が愛おしい
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『オッドアイの猫型珍獣、奇跡の能力を獲得する』というねこかますさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
2018年10月に保護預かりしてうちに暮らすことになった猫型珍獣・暁璘。 我が家の主猫・麿白先生と珍妙白猫コンビ・マロリンズを結成して6周年を迎えました。
投稿者のねこかますさん宅には2匹の白猫がいます。右がねこかますさんのはじめての猫である麿白先生（まろしろせんせい）、左が2018年10月から一緒に暮らしている暁璘（しゃおりん）ちゃんです。
息の合った動きと表情を見せる2匹の猫ちゃんは、白猫コンビ「マロリンズ」として愛されています。
その持ちネタは「解散の危機」。命中率の低い猫パンチの応酬が毎日のように行われてきたのだとか。
しかし年を取ることで2匹の関係は変わってきました。
2匹でまったり過ごすことが増えてきたのだそうです。
そんな被り物を気にしないマロリンズが並んだある日、奇跡が起きます。
動画を撮影中、ねこかますさんの膝から降りて歩き出した暁璘ちゃん。
被り物をしたまま障害物を乗り越えてトイレに向かうと、的を外すこと無く用を足しました！
トイレが終わると、少し迷いながら行きとは違うルートでねこかますさんの膝上に戻って来た暁璘ちゃん。その被り物は完全に顔面を覆っています。以前から被り物を気にしていなかったという暁璘ちゃんは、この状態でも気づいていない可能性が高いとのこと。
そして別日。ねこかますさんがだまっていても膝上にやって来る暁璘ちゃん。
歳を取ってもその魅力を輝かせ続ける暁璘ちゃん。新たな能力を身に付け、飼い主さんとの暮らしを彩っています。
視聴者のコメント
・ぺちぺちぺち
・かっわいいなぁ…
・まるで餅つき
・いいコンビだな
・何で前見えなくてそんな落ち着いてんのｗｗ
・ヒゲもカバーされているのにな
・ついに心眼に目覚めたか