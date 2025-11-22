こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

重低音をガンガン鳴らせる。しかも充電切れを気にする毎日にサヨナラできる。そんな完全ワイヤレスイヤホン、欲しいに決まってるでしょ。

オーディオテクニカ「ATH-CKS50TW2」は、大口径のφ9mm SOLID BASS HD TWSドライバーを搭載し、迫力ある低音をしっかり響かせることができる完全ワイヤレスイヤホン。しかも、ドライバー背面に音響スペースとダクトを配置することで、低域の量感を最大限に引き出してるんですよね。

ハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術も、周りの雑音をしっかり打ち消してくれて、音楽にガッツリ没入できますよ。

なお、この記事で紹介する商品は、先行セール期間を含む2025年11月21日（金）0時から12月1日（月）23時59分にかけてAmazonで開催される「Amazonブラックフライデー」で、お得に購入できます。

ケースを持ち運ばなくてもOK。新しい使い方が始まる

Image: Amazon.co.jp

完全ワイヤレスイヤホンといえば、あの小っちゃいケースを常に持ち歩かないと電池切れを起こさないかと心配なもの。でも、「ATH-CKS50TW2」ならそんな心配は無用。

マグネティックスイッチ機能によって、左右のイヤホンを離すと電源オン、くっつけると電源オフに。こまめに電池をセーブできる上に、ノイズキャンセリングオフなら最大25時間、オンにしても最大15時間連続再生できるバッテリー容量だから、充電ケースを持ち歩かない外出も全然アリ。

朝出かけて帰宅するまで、音楽はもちろん、動画も通話も気兼ねなく楽しめますよ。

毎日のあらゆるシーンで活躍する、タフで頼りになる相棒

Image: Amazon.co.jp

IP55相当の防水・防じん性能を備えているので、スポーツ中の汗、外出時の急な雨も気にする必要なし。使い終わったら水でジャブジャブ洗えるのも、キレイをキープできてうれしいですよね。

ヒアスルー機能は、外を歩いている時もスポーツ中でも周囲の音を感知できるし、トークスルー機能を使えばコンビニのレジや電車のアナウンスなどにもスンナリ対応できます。

耳穴の前にある出っ張り(耳珠)を避けて、イヤホンが自然に装着できるトラガスホールドデザインによる安定した装着感も快適だし、一日中どんなシーンでも気を使わなくていい、手放せない相棒になってくれますよ。

