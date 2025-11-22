◇プロボクシングWBO女子世界スーパーフライ級タイトルマッチ 王者・晝田瑞希(三迫)＜10回戦＞同級4位 グロリア・ガジャルド(メキシコ)（2025年11月22日 米カリフォルニア州ロングビーチ・サンダースタジオ）

WBO女子世界スーパーフライ級タイトルマッチの前日計量が21日（日本時間22日）、米カリフォルニア州ロングビーチで行われ、王者・晝田瑞希（29＝三迫、9戦全勝2KO）は114・6ポンド（約51・9キロ）、同級4位の挑戦者グロリア・ガジャルド（31＝メキシコ、16勝7KO3敗3分け）はリミットの115ポンド（約52・1キロ）でクリアした。

4戦連続で米国での防衛戦となり、同地では初のメインイベンターを務める晝田は6度目の防衛戦へ「必ず勝って日本に帰ります。ノックアウトで勝ちます！no pasa nada！（＝スペイン語でどうってことないよ）」と所属ジムを通じてコメントした。

なお22日までに米老舗専門誌ザ・リング（電子版）のインタビューに応じ、試合では同じ岡山県出身のドジャース・山本由伸投手（27）のユニホームを着用してリングインする予定を明かしている。