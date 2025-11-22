日本テレビ『news zero』で21日に放送された『巨人軍監督日記 第2章』。シーズンが終わり最終回を迎えました。阿部慎之助監督はMLB挑戦が決まっている岡本和真選手について素直な思いを語りました。

インタビュアーの高橋由伸さんから岡本選手の話題を振られると、阿部監督は「監督としてはめちゃくちゃ痛いですね」と口にするも「けど野球人としてはやっぱり自分の夢だったんでしょうから、それを追い求めてやるっていうのはね、多分苦労しに行くわけですから、必ず。そこを選んだっていうね、すごさは尊敬しますね」とそれでも応援する思いを述べました。

メジャー挑戦を直接岡本選手から伝えられた阿部監督。「シーズンが終わって。監督室に来てくれて。『メジャー挑戦します。まず監督に一言お伝えしたかったのでここに来ました』って言ってくれたんで。まぁCSもあるしね。最後までがんばってくれっていうのは、それをそう言うしかなかったんですけど」と明かしました。

阿部監督と岡本選手は監督と選手の前に、岡本選手のルーキー1年目の2015年から阿部監督の現役引退の2019年まではチームメートとして共に過ごして来ました。

岡本選手の決意を聞き「オーナーのところにご挨拶に行った時も僕はちゃんと付き添っていきました」と話しました。